Hong Kong promuove se stessa come porta d'accesso finanziaria per la Cina e il sud-est asiatico

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha guidato una delegazione di 70 persone in un tour per promuovere la città come porta d'accesso finanziaria e commerciale per la Cina e il sud-est asiatico. La visita, che ha incluso il Kazakistan e l'Uzbekistan, si inserisce nella strategia di Pechino di collegare le nazioni ricche di risorse lungo la Belt and Road Initiative con il più grande hub finanziario offshore della Cina.

Il capo dell'esecutivo di Hong Kong , John Lee , ha guidato una delegazione di 70 persone, tra cui 40 dirigenti d'azienda, in un tour per promuovere la città come porta d'accesso finanziaria e commerciale per la Cina e il sud-est asiatico .

La visita, che ha incluso il Kazakistan e l'Uzbekistan, è stata la più grande mai effettuata dal governo di Hong Kong e si inserisce nella strategia di Pechino di collegare le nazioni ricche di risorse lungo la Belt and Road Initiative con il più grande hub finanziario offshore della Cina. Lee ha espresso l'intenzione di approfondire la collaborazione nella promozione del commercio e degli investimenti, nei servizi finanziari, informativi e tecnologici, nonché nella cultura e nel turismo.

Hong Kong svolgerà il ruolo di 'superconnettore' e di 'supervalore', aiutando le aziende dell'Asia centrale a esplorare i mercati della Cina continentale e dell'Asia in generale, e consentendo alle aziende di Hong Kong e della Cina continentale di 'diventare globali'. Per rafforzare i legami di Hong Kong con la regione, Cathay Pacific ha annunciato che riprenderà i voli per Almaty, metropoli montuosa del Kazakistan, nel primo trimestre del 2027.

Gli scambi economici e commerciali di Hong Kong con l'Asia centrale sono cresciuti rapidamente negli ultimi anni, con un aumento del 27% nel totale degli scambi di merci nel 2025 rispetto al 2020. Hong Kong sta sviluppando nuove aree di crescita, tra cui un sistema di compensazione centrale per l'oro e una rete a catena completa che comprende il commercio, lo stoccaggio, la raffinazione e gli strumenti finanziari





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