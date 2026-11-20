Il robot umanoide Honor Robotics D1 sfilera alla Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre 2026, evento con 125 nazioni rappresentate.

La Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre 2026 segnerà un record storico di partecipazione, richiamando atleti da 125 paesi differenti. L'evento, organizzato da MG Sport e ultima tappa del circuito FollowYourPassion, vedrà una presenza d'eccezione tra i concorrenti: il robot umanoide Honor Robotics D1. Questa innovazione tecnologica rappresenta un punto di svolta per la manifestazione, unendo sport tradizionale e ricerca avanzata in un contesto urbano unico.

Dettagli Tecnici del Robot Umanide

Il protagonista della dimostrazione fuori gara è l'Honor Robotics D1 Flash, che percorrerà 1,5 chilometri per mostrare le sue capacità di movimento. A supportarlo ci sarà un secondo robot, il Robot A1 Vita Boy, che assisterà alla partenza e all'arrivo sul terreno dell'evento. I dati di prestazione dell'Honor Robotics D1 sono significativi: ha registrato 8,83 secondi nei 100 metri e 40,6 secondi nei 400 metri, raggiungendo una velocità massima di 14,5 metri al secondo. Questi risultati testimoniano i progressi di Honor nel campo della robotica umanoide e dell'Embodied AI, portando l'intelligenza artificiale nel mondo fisico.

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Visioni di Honor Italia e MG Sport

Pier Giorgio Furcas di Honor Italia sottolinea come l'evento unisca corsa e robotica attraverso la ricerca di innovazione. La presenza del robot a Milano è il primo appuntamento fuori dall'Asia per questa dimostrazione. Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport, descrive la gara come un evento che guarda al futuro. L'immagine di 20 mila runner che condividono la partenza con un robot umanide evidenzia come lo sport stia dialogando con l'innovazione tecnologica avanzata.

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Percorso e Logistica della Gara

La gara si svolgerà domenica 22 novembre con percorsi di 21,097 chilometri e 10 chilometri competitivi e non competitivi. La partenza avviene da Viale Eginardo, presso CityLife, con un dislivello positivo di soli 40 metri. Il tracciato attraversa luoghi simbolo come il Castello Sforzesco, Piazza della Scala, il Duomo e la Darsena. Le partenze ufficiali inizieranno alle 8:45 con le griglie élite della mezza maratona, seguite alle 9:00 dagli altri concorrenti. L'organizzazione garantisce un percorso liscio e filante per massimizzare le prestazioni degli atleti professionisti e amatoriali.

Atmosfera e Esperienza dei Partecipanti

L'esperienza degli atleti sarà accompagnata dalle band di Rockin'1000, Official Music Partner dell'evento, che suonano lungo il percorso. L'Expo Village all'Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi è aperto venerdì 20 novembre dalle 10:00 alle 19:00 e sabato 21 novembre dalle 9:00 alle 19:00. Sabato è prevista una Shakeout Run di On e un Soft Clubbing dedicato al progetto Follow Your Crew, con oltre 35 crew presenti da tutta Italia.