Hormuz, un déjà vu per la Marina: l'ammiraglio Mariani ricorda la missione di 40 anni fa

L'Ammiraglio Angelo Mariani, ex comandante in capo della Marina Militare, rievoca l'intervento italiano nello Stretto di Hormuz tra il 1987 e il 1988, parallelo alle attuali tensioni. La missione di scorta a petroliere e navi mercantili, definita 'Operazione Golfo', implicava bonifica di mine e garantire rotte sicure, un'esperienza che potrebbe fornire lezioni preziose per le odierne operazioni navali nell'area.

La situazione che l'Italia si trova ad affrontare oggi nello Stretto di Hormuz evoca echi del passato, richiamando alla memoria le esperienze vissute dall'Ammiraglio Angelo Mariani quarant'anni fa. All'epoca, l'Italia manteneva relazioni amichevoli con l'Iran, un contesto diplomatico che differiva significativamente dalla dinamica attuale, in cui l'Italia opera affiancata da nazioni come Gran Bretagna e Francia.

L'Ammiraglio Mariani, ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha comandato il diciottesimo gruppo navale tra il 1987 e il 1988, un periodo cruciale durante la guerra Iran-Iraq, quando il suo compito era scortare petroliere e navi mercantili attraverso rotte strategiche. Fu durante questo periodo che l'Italia dispiegò alcuni dei primi cacciamine, una tecnologia avanzata per l'epoca, che aveva sostituito i meno sofisticati dragamine.

La flotta impiegata era composta da tre fregate, tre cacciamine e due navi di supporto logistico, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza della navigazione per le imbarcazioni italiane. Più di mille uomini operavano sotto il comando di Mariani, per un dispiegamento che rappresentò una novità assoluta per la Marina italiana in quella regione, ottenendo un'ampia risonanza mediatica.

La decisione di inviare una task force navale italiana fu innescata dall'attacco perpetrato dai Guardiani della Rivoluzione iraniani contro la motonave Jolly Rubino. Una volta che la Marina prese posizione, la situazione mutò sostanzialmente.

L'Ammiraglio Mariani, oggi novantunenne, ha descritto le complesse procedure operative: le navi italiane venivano intercettate prima di raggiungere lo Stretto di Hormuz e scortate, con un ritmo che vedeva almeno una ventina di scorte mensili per un anno intero. Venivano inoltre condotte ispezioni sulle navi dirette nel Golfo per verificare l'assenza di materiali bellici. Le autorità locali venivano avvisate dell'arrivo delle navi, che venivano poi accompagnate da una fregata fino alla loro destinazione.

Che si trattasse di petroliere o di navi da carico, il servizio fornito garantiva che le imbarcazioni potessero navigare attraverso 'corridoi puliti', ovvero acque ritenute sicure. Contemporaneamente, le operazioni si estendevano alla bonifica delle aree minate. I mezzi a disposizione, all'epoca considerati all'avanguardia, erano i precursori delle tecnologie attuali.

Questa missione, inizialmente priva di un nome ufficiale, fu successivamente denominata 'Operazione Golfo' e si rivelò di fondamentale importanza, analogamente a quanto potrebbe essere oggi.

L'Ammiraglio ricorda con soddisfazione la tranquillità che le operazioni della Marina potevano infondere: le mogli dei comandanti delle navi scortate esprimevano sollievo, affermando: 'Ora che i militari vi scortano riesco ad essere tranquilla'. L'esperienza passata offre un prezioso parallelo per comprendere le sfide attuali, sottolineando come la presenza navale italiana abbia storicamente contribuito a garantire la libertà di navigazione e la sicurezza nelle acque strategiche del Golfo Persico





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