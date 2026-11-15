Horowitz: L'italianizzazione della politica europea guidata da Meloni

Jason Horowitz analizza il libro su come l'Italia di Giorgia Meloni abbia esportato instabilità politica e modelli di estrema destra in tutto il continente europeo.

Il giornalista Jason Horowitz, ex caporedattore del New York Times a Roma, ha pubblicato un ampio articolo tratto dal suo libro, in cui denuncia un processo di "italianizzazione" della politica europea. Secondo Horowitz, l'Italia sotto la guida di Giorgia Meloni sta esportando un modello di instabilità e frammentazione politica in tutto il continente. Questo fenomeno, avviato decenni fa, sembra aver trovato oggi una conferma definitiva con l'ascesa dell' estrema destra nei principali Paesi occidentali.

Origini storiche e ruolo di Berlusconi

Horowitz attribuisce le origini di questo fenomeno politico a Silvio Berlusconi, che per la prima volta coinvolse nei governi ciò che lui definiva "i fascisti", ovvero l'estrema destra. L'autore spiega come la società italiana fosse dotata di potenti barriere di protezione che impedivano l'ascesa di un altro uomo forte simile a Mussolini. Questa struttura ha generato un paradosso unico: gli italiani erano propensi a lasciare che un partito sperimentasse idee innovative, poiché nessuno si aspettava davvero che il sistema potesse cambiare realmente. Tale dinamica ha creato le premesse per una deriva che oggi si propaga oltreconfine.

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Evoluzione del neofascismo e leadership di Meloni

Nel corso degli anni, i leader neofascisti si sono distanziati dall'era mussoliniana, condannando apertamente l'Olocausto e adattandosi alle nuove forme di dibattito politico. Giorgia Meloni, cresciuta in una cultura politica definita dal giornalista come vittimistica e di matrice neofascista, è emersa come la figura politica più popolare del Paese. La sua ascesa non rappresenta solo un cambio di governo a Roma, ma un segnale chiaro alle forze di estrema destra europee, ispirate agli stessi ideali ma prive dei vincoli che storicamente hanno caratterizzato l'Italia. Il messaggio è che è possibile vincere le elezioni con questo tipo di narrativa.

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Impatto sulle politiche europee e reazioni

Le politiche fiscali ed estere di Giorgia Meloni sono essenzialmente quelle di una conservatrice tradizionale, come sottolineato dall'analisi di Horowitz. Non ha vacillato nel suo sostegno all'Ucraina, dimostrando una linea di continuità con i valori occidentali. Un iniziale tentativo di proporsi come ponte tra l'Europa e Donald Trump è fallito, portando Meloni a schierarsi chiaramente dalla parte dell'Unione Europea. L'Italia dipende finanziariamente dall'UE, e questa posizione ha dimostrato che esistono argini continentali contro i nazionalismi fuori controllo. L'establishment europeo è passato dal temere Meloni all'abbracciarla, apprezzandola come partner e avvicinandosi alle sue posizioni sull'immigrazione.

Modello esportato: Le Pen, Weidel e Abascal

Il giudizio espresso da Horowitz è netto: l'Italia sta vivendo una trasformazione politica che sempre più assomiglia al caos interno nazionale, caratterizzata da instabilità e coalizioni di piccoli partiti. Nel corso di oltre un quarto di secolo, si è assistito alla trasformazione della politica europea, sempre più simile a quella italiana. Gli elettori, esasperati e alla disperata ricerca di nuovi salvatori, seguono la scia di questo fenomeno. È difficile non riconoscere che leader come Marine Le Pen in Francia, Alice Weidel in Germania e Santiago Abascal in Spagna siano debitori del modello italiano. Hanno visto che è possibile entrare nel mainstream politico, permettendo all'estrema destra di superare i confini tradizionali della marginalità.