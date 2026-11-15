Horror Letterario in Francia: Il Club Creep e il Boom delle Vendite

Analisi del successo dell'horror in Francia, del nuovo collettivo Creep e dell'aumento del 79% nelle vendite. Scrittori come Nicolas Martin sfatano i pregiudizi sul genere.

Il panorama editoriale francese vive un momento di trasformazione radicale nel settore della narrativa horror. Nonostante i pregiudizi storici che hanno a lungo marginalizzato il genere, le vendite sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi anni. Questa fioritura creativa ha portato alla nascita di nuove strutture di supporto e alla rivalutazione critica di autori come Nicolas Martin e Angélique Joyau.

Il Nascita del Collettivo Creep

Il 31 ottobre, giorno di Halloween, un gruppo di esperti del settore ha istituito il Club de rédaction et d'édition de l'épouvante et de la peur, conosciuto con l'acronimo Creep. Questa microstruttura mira a promuovere la visibilità delle produzioni francofone nel genere. Tra i fondatori vi è lo scrittore e giornalista Nicolas Martin, il cui primo romanzo horror è uscito poco più di un mese fa. Il libro ha già superato le cinquemila copie vendute e ha richiesto due ristampe. Martin definisce l'iniziativa un modo per dare voce a romanzi di successo che vengono sottovalutati.

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La Critica all'Industria Editoriale

Il manifesto del collettivo denuncia una stigmatizzazione del genere legata a pregiudizi radicati. Martin sottolinea che l'horror è una letteratura a tutti gli effetti, non una sottocategoria di cui vergognarsi. La lingua francese offre terre fertili per questa narrativa. La crescita delle vendite della narrativa horror tra il 2021 e il 2024 ha raggiunto il 79 per cento. Questo dato contraddice la percezione di un mercato di nicchia o di serie B.

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Profondità Filosofica e Sociale

Angélique Joyau, che dirige la collana New Horror di Pocket, sostiene che l'horror affronta la contemporaneità in modo diretto. Leggere horror ha una dimensione filosofica che permette di riflettere sulla nostra posizione nel mondo. Fleur Hopkins-Loféron, storica dell'arte, cita il romanzo di Mary Shelley come esempio di critica sociale. Stephen Graham Jones analizza le cicatrici del genocidio dei Blackfeet nei suoi lavori. Il genere diventa uno strumento per denunciare discriminazioni e rabbia sociale.

Femminilizzazione e Nuove Voci

Si assiste a una femminilizzazione del genere con autrici come Mariana Enríquez e Morgane Caussarieu. Caussarieu esplora il dominio sui corpi estranei nelle sue opere. Le vittime possono rivendicare la propria rabbia attraverso la narrativa. Questo ribaltamento dello stigma permette di dare visibilità a temi sociali complessi. Il collettivo Creep rappresenta la risposta istituzionale a questa evoluzione culturale del mercato letterario francese.