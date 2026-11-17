Gli Houthi lanciano cinque droni contro l'oleodotto strategico Est-Ovest. Riyadh devia 4 milioni di barili al giorno verso Yanbu per aggirare lo Stretto di Hormuz.

Gli Houthi, gruppo militante yemenita allineato all' Iran, hanno confermato per martedì 17 novembre il lancio di cinque droni contro due stazioni di pompaggio situate lungo l'importante oleodotto Est-Ovest. L'infrastruttura critica si trova nella zona metropolitana di Riyadh, cuore economico e politico dell' Arabia Saudita. Questo nuovo attacco segnala l'escalation delle ostilità nel conflitto regionale che continua a destabilizzare i flussi energetici mondiali. Il gruppo ribelle ha rivendicato l'operazione come parte della sua continua campagna contro gli obiettivi sauditi.

Dettagli Tecnici e Obiettivi Militari

Le forze Houthi hanno dichiarato di aver diretto il attacco verso le strutture di pompaggio chiave dell'oleodotto che collega il mare Rosso al Golfo Persico. Le stazioni colpite sono vitali per il trasporto del greggio dall'interno del paese verso i terminali di esportazione. L'uso di droni rappresenta una tattica standard per il gruppo, che cerca di compromettere la capacità operativa delle difese aeree saudite. L'attacco mira a dimostrare la capacità dei ribelli di colpire obiettivi strategici nel cuore del territorio saudita. Questa operazione si inserisce in una serie di tentativi riusciti e falliti verificatisi nel corso del mese in corso.

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Posizioni delle Parti e Contesto Geopolitico

L'Arabia Saudita guida una coalizione militare che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale contro i ribelli Houthi. Il conflitto in Yemen è diventato un proxy war tra Riyadh e Teheran, con l'Iran che fornisce sostegno logistico e militare agli Houthi. Gli attacchi ripetuti all'infrastruttura petrolifera saudita servono a inviare un messaggio politico forte ai governi nemici. Gli Houthi utilizzano queste operazioni per leverare pressione economica e diplomatica contro l'Arabia Saudita. La situazione rimane tesa mentre le trattative di pace sembrano lontane da una risoluzione definitiva.

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Impatto sul Mercato petrolifero Globale

Da quando il conflitto in Medio Oriente ha interrotto i normali flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, l'Arabia Saudita ha adottato una misura di emergenza strategica. Riyadh ha deviato circa 4 milioni di barili di greggio al giorno attraverso l'oleodotto Est-Ovest verso il terminale di Yanbu. Questo volume di esportazioni equivale a circa il 4% dell'offerta petrolifera globale. Per l'Arabia Saudita, che è il maggiore esportatore mondiale di petrolio, questa deviazione è stata cruciale. L'oleodotto ha mitigato l'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz durante il conflitto. Questa chiusura ha paralizzato le esportazioni dei paesi vicini che dipendono dalle rotte marittime tradizionali. La sicurezza di questa linea di approvvigionamento terrestre è quindi diventata una priorità assoluta per la stabilità dei mercati energetici internazionali. Ogni interruzione o minaccia a questa infrastruttura ha ripercussioni immediate sui prezzi del greggio e sulla sicurezza energetica globale.