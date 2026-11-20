Houthi missile strikes on Riyadh heighten US Senate concerns over the proposed nuclear agreement with Saudi Arabia before the critical November 30 vote on the 123 pact.

Intensi attacchi missilistici e drone condotti dagli Houthi contro le infrastrutture critiche dell'Arabia Saudita, incluso il grattacielo del fondo sovrano Public Investment Fund a Riyadh il 19 novembre 2026, hanno acuito le preoccupazioni statunitensi riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari previsti dal nuovo accordo con Riad. Queste operazioni militari, intensificate nelle ultime settimane contro aeroporti e strutture petrolifere, pongono interrogativi diretti sulla capacità dell'Arabia Saudita di garantire la protezione delle centrali che verrebbero costruite nell'ambito del trattato nucleare proposto dall'amministrazione del presidente Donald Trump.

Il Contesto Politico e il Decreto 123

Il Senato degli Stati Uniti è chiamato a votare una risoluzione di disapprovazione nei confronti del trattato, noto come Accordo 123, già nella settimana che inizia il 30 novembre 2026. Secondo informazioni confermate da funzionari del Senato sia repubblicani che democratici, il voto potrebbe verificarsi anche prima di tale data, creando una finestra temporale critica per la ratifica del patto nucleare. L'accordo, annunciato sorprendentemente da Trump nel luglio 2026 e sottoposto al Congresso ad agosto, consentirebbe all'Arabia Saudita di arricchire uranio e costruire reattori nucleari utilizzando tecnologia statunitense, senza includere tuttavia il cosiddetto Protocollo Addizionale che garantirebbe all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) poteri di ispezione più invasivi.

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Sicurezza e Timori degli Esperti

Le preoccupazioni sulla sicurezza sono state ulteriormente alimentate dalle minacce degli Houthi, che il venerdì precedente alla notizia avevano escalato le loro promesse di attaccare i porti del Mar Rosso e di evitare qualsiasi presenza nelle vicinanze. Henry Sokolski, direttore esecutivo del Nonproliferation Policy Education Center, e Sharon Squassoni, professore di ricerca alla George Washington University, hanno scritto sul National Interest che Washington dovrebbe esigere piani di sicurezza rigorosi. I due esperti hanno sottolineato che costruire ciò che potrebbero definire un kit per la costruzione di bombe in Arabia Saudita, esposto al rischio di essere catturato da militanti Yemeniti o altri gruppi ostili, rappresenterebbe un errore strategico grave per gli interessi di sicurezza nazionali statunitensi.

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Opinioni Parlamentari e Posizione di Washington

Alcuni legislatori democratici e sostenitori del controllo degli armamenti hanno criticato l'accordo perché non vieta all'Arabia Saudita di arricchire uranio o riciclare rifiuti nucleari, due percorsi potenziali per la realizzazione di armi nucleari. Il rappresentante democratico Brad Sherman ha affermato che questo approccio rappresenta il primo passo verso l'arma nucleare, permettendo al principe ereditario Mohammed bin Salman di procedere senza impegni robusti di salvaguardia. Tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha risposto citando le precedenti dichiarazioni di Trump che assicuravano come l'accordo fosse destinato esclusivamente a scopi civili, beneficiando l'industria e i lavoratori americani mentre soddisfa i bisogni energetici sauditi.

Prossimi Passi e Impatto Strategico

Sebbene Trump si aspetti di porre il veto alla risoluzione anche se questa dovesse passare, i sostenitori dell'iniziativa ritengono che un voto ravvicinato potrebbe spingere l'amministrazione a maggiore trasparenza e aiutare gli sforzi per restringere eventuali pacti nucleari sauditi quando i democratici deterranno maggioranze più ampie al Congresso il prossimo anno. Il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, ha dichiarato questa settimana che le disposizioni per le ispezioni sono molto soddisfacenti, nonostante la mancanza del Protocollo Addizionale. La situazione rimane dinamica, con il Senato che valuta se bloccare o meno l'accordo in un contesto di crescente instabilità regionale e timori legati alla proliferazione nucleare.