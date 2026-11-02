Houthi avanzano a 80 km da Aden: crisi Yemen e impatto regionale

Gli Houthi avanzano vicino Aden, violando la tregua Onu. L'offensiva minaccia Taiz e inaspri il conflitto Yemen, Arabia Saudita e Iran nel 2024.

Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno spinto la loro offensiva militare fino a una distanza di 80 km (50 miglia) da Aden. Questa città rappresenta la principale roccaforte e la capitale temporanea del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. L'informazione è stata confermata a Reuters il 2 novembre da quattro fonti militari, segnando un'escalation critica nella guerra civile. L'avanzata porta i combattenti Houthi più vicini ad Aden di quanto non siano mai stati dai primi mesi del conflitto, nel 2015. All'epoca, i ribelli entrarono brevemente nella città prima di essere espulsi dalle forze governative con il sostegno internazionale.

Dettaglio dell'offensiva e strategia Houthi

La mossa tattica aperta un fronte volatile e inaspettato nella più ampia guerra indiretta tra Stati Uniti, Israele e Iran. Questo scontro regionale sta trascinando sempre più a fondo sia gli Houthi che l'Arabia Saudita nelle dinamiche di conflitto. Gli Houthi hanno intensificato i loro attacchi missilistici e aerei contro il territorio saudita. L'Arabia Saudita, che sostiene attivamente il governo yemenita, ha risposto con una significativa escalation di raid aerei contro le postazioni dei ribelli nello Yemen. Questa violenza ha completamente infranto la tregua mediata dall'ONU nel 2022. Tale accordo aveva portato, in modo significativo, a fermare la maggior parte degli attacchi di grande intensità. La guerra civile, iniziata nel 2014 quando gli Houthi cacciarono il governo dalla capitale Sanaa, è quindi tornata a intensificarsi rapidamente.

Also read Lazio, Gattuso chiede gli straordinari per scappare dall'Inter: 10 su 11 sono sempre gli stessi

Impatto su Taiz e Stretto di Bab el-Mandeb

L'avanzata degli Houthi minaccia direttamente le posizioni strategiche lungo la strada principale che collega Aden alla città assediata di Taiz. Questa infrastruttura stradale è un'arteria vitale per la stabilità dello Yemen sud-occidentale e per gli aiuti umanitari. L'operazione attuale fa seguito a un'offensiva più ampia iniziata nel mese di settembre. In quel periodo, i ribelli Houthi invasero la costa yemenita del Mar Rosso. Controllano ora territori chiave lungo lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più importanti al mondo. Questo stretto è una rotta fondamentale per le esportazioni di petrolio saudita verso l'Asia. Le fonti militari indicano che l'avanzata offre agli Houthi la possibilità di aggirare le forze governative. Lo fanno lungo la catena montuosa che domina visivamente e strategicamente lo stretto. Le truppe governative avevano espulso i combattenti Houthi da questa specifica zona di montagna solo poche settimane fa.

Advertisement

Posizioni dei soggetti coinvolti

Le tensioni sono inoltre aumentate con l'intensificarsi degli attacchi Houthi contro Aden stessa, sede del governo provvisorio dal 2015. Il gruppo ribelle ha colpito l'aeroporto di Aden mercoledì, dopo aver emesso precedenti avvertimenti alla popolazione di evacuare l'area. Inoltre, il palazzo presidenziale è stato colpito a ottobre, danneggiando gravemente le strutture governative centrali. Il 2 novembre, i combattimenti erano ancora attivi in diversi settori. Nello specifico, le forze si scontravano in un campo militare situato all'ingresso del distretto di Tur al-Bahah. Questa area rappresenta uno dei principali accessi stradali verso Aden. Il campo si trova a circa 50 km dalla capitale provinciale di Lahj e a 80 km da Aden. Gli Houthi hanno lanciato l'assalto contro le posizioni governative ad Al-Maqatirah tre giorni fa. Da allora, hanno conquistato l'intero distretto, costringendo le truppe governative a ritirarsi verso Tur al-Bahah.

Prossimi sviluppi e crisi umanitaria

Un funzionario Houthi di nome Hamid Rizq ha pubblicato online un video. La redazione di Reuters non è riuscita a verificare immediatamente la sua autenticità. Il video mostrerebbe i combattenti del gruppo che entrano nel quartiere di Souq al-Rabouh, nel distretto di Maqatirah. Questa rotta terrestre è stata l'ultimo anello di collegamento rimasto tra i territori controllati dal governo e la città di Taiz. Taiz, la terza città più grande dello Yemen, è sotto assedio completo dall'inizio di ottobre. Gli Houthi hanno tagliato la sua strada principale a sud che porta ad Aden. L'assedio ha causato la sfollamento di oltre 100.000 persone. La popolazione civile soffre di gravi carenze di cibo, carburante e medicine, aggravando ulteriormente la crisi regionale.