L'esercito yemenita afferma che gli Houthi sono a 60 km da Aden ma non la cattureranno. Analisi della situazione militare e delle implicazioni per la sicurezza regionale.

Gli Houthi dello Yemen, allineati con l'Iran, hanno spinto la loro avanzata militare fino a raggiungere una distanza di soli 60 chilometri da Aden, la capitale provvisoria del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Nonostante questa significativa pressione terrestre e la crescente vicinanza al centro di potere del governo, le autorità militari yemenite hanno dichiarato con fermezza martedì che il gruppo non riuscirà a catturare la città, delineando una strategia di difesa rigida per mantenere il controllo della zona portuale strategica.

Situazione militare a Aden e difesa

Il colonnello Majed Abdullah Al-Nuzaily, portavoce delle forze armate yemenite, ha affrontato la stampa tramite un collegamento video, esprimendo un giudizio netto sulla crisi attuale. "Parlerò con voi francamente. La situazione non è quella che desideriamo. Ma non è così grave come viene descritta dai media", ha dichiarato il rappresentante militare, cercando di contenere il panico e contrastare le narrative di un probabile crollo delle linee difensive.

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Dal momento in cui i combattimenti sono ripresi nel mese di luglio, in parallelo con il conflitto più ampio che coinvolge l'Iran, gli Houthi hanno effettuato rapidi progressi territoriali. Queste forze hanno sottratto ampie porzioni di territorio al governo riconosciuto e ai suoi alleati, che ricevono supporto logistico e aereo dall'Arabia Saudita. La minaccia è diventata concreta e immediata per la popolazione civile e le istituzioni nella città portuale.

Conseguenze civili e strategia houthi

Le forze governative dentro Aden, situata su un vulcano estinto che si affaccia sull'Oceano Indiano, hanno intensificato le misure di sicurezza. Residenti e funzionari militari confermano l'installazione di nuovi posti di blocco, l'arrivo di rinforzi, la costruzione di trincee e la posa di barriere di terra lungo le strade che conducono alla linea del fronte. Aden, che aveva sperimentato grandi ostilità solo durante le battaglie di strada del 2015, è ora sotto costante minaccia di missili e droni lanciati dagli Houthi.

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Persone sfollate e obiettivi energetici

Il conflitto rinnovato ha causato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Molte di loro sopravvivono con aiuti alimentari minimi in piccoli campi allestiti con teloni nelle colline intorno a Taiz, la terza città più grande dello Yemen, attualmente assediata dagli Houthi. Il colonnello Al-Nuzaily ha riconosciuto che gli obiettivi nemici sono chiari e mirano alle risorse economiche: "Loro vogliono il petrolio e il gas dello Yemen", ha dichiarato, spiegando che l'avanzata verso Aden o verso est, nelle province di Marib e Shabwah, obbedisce a questa logica economica.

Prospettive future e controffensiva

Nonostante le difficoltà tattiche, il portavoce militare ha difeso la decisione del 15 novembre di ridistribuire le forze per proteggere Aden, assicurando che le truppe torneranno più avanti per riconquistare le posizioni lungo lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Al-Nuzaily ha ammesso anche segni di penetrazione nelle comunicazioni militari e la possibilità che gli Houthi aprano nuovi fronti, ma ha ribadito la determinazione a liberare l'intero Yemen, inclusa la capitale Sanaa e l'area intorno a Taiz.