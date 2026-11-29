Gli Houthi promettono di colpire i porti del Mar Rosso in risposta all'attacco a Ras Isa. Un'escalation che coinvolge Jeddah e le infrastrutture chiave.

Gli Houthi, il gruppo ribelle yemenita allineato all'Iran, hanno annunciato domenica 29 novembre la volontà di attaccare il porto di Jeddah e tutti gli altri porti sauditi situati lungo la costa del Mar Rosso. Questa dichiarazione avviene come diretta risposta a quello che i ribelli hanno definito un attacco condotto contro il porto di Ras Isa nello Yemen.

Origine della minaccia e attacco a Ras Isa

La scala delle ostilità si è innalzata notevolmente dopo che la coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha invitato i civili a evacuare l'area del porto di Ras Isa per la loro sicurezza. Questa richiesta di evacuazione è stata accompagnata dalla pubblicazione di una mappa dettagliata dell'area colpita, segnalando la precisione dell'operazione.

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L'emittente televisiva Al Masirah, gestita dagli Houthi, ha confermato che l'Arabia Saudita aveva colpito Ras Isa, identificandolo come il principale porto per le importazioni di carburante nelle aree controllate dai ribelli nella provincia occidentale di Hodeidah. I ribelli hanno subito chiesto a tutti i lavoratori e ai residenti nelle vicinanze dei porti sauditi sul Mar Rosso di evacuare immediatamente.

Oltre a esortare la popolazione civile a lasciare le zone a rischio, gli Houthi hanno sollecitato tutte le compagnie di navigazione a ritirare le proprie navi dai porti del Mar Rosso. Questa mossa rappresenta un'ulteriore escalation nelle ostilità tra il Regno saudita e gli Houthi, con entrambe le parti che mirano sempre più frequentemente alle infrastrutture economiche.

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Strategie dei contendenti e attacchi precedenti

Ras Isa ha svolto un ruolo cruciale come terminale per l'esportazione di petrolio greggio prima dello scoppio della guerra nello Yemen nel 2014. Il sito è diventato un obiettivo militare ripetuto, colpito in passato sia dagli Stati Uniti che da Israele per impedire il finanziamento del gruppo ribelle.

Le forze statunitensi avevano colpito Ras Isa nell'aprile 2025 in un'operazione dichiarata volta a tagliare una fonte di carburante per gli Houthi e a privare il gruppo delle relative entrate. L'esercito americano ha specificato che l'obiettivo era indebolire la capacità operativa dei ribelli bloccando l'accesso alle risorse energetiche.

Anche Israele ha partecipato alla mira su Ras Isa e su altri due porti yemeniti nel luglio 2025. Le forze israeliane hanno affermato che i loro attacchi erano una risposta diretta ai ripetuti attacchi degli Houthi contro il territorio israeliano, inserendo lo scontro nello Yemen in un contesto di tensione regionale più ampio.

Contesto bellico e futuro della crisi

La guerra nello Yemen è iniziata alla fine del 2014, quando gli Houthi, allineati con l'Iran, hanno conquistato la capitale Sana'a. Questa presa di potere ha spinto una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a intervenire nel marzo 2015 per sostenere il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale.

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Una tregua mediata dalle Nazioni Unite, concordata nel 2022, è rimasta in gran parte rispettata fino alla ripresa dei combattimenti a luglio. Il ritorno delle violenze ha aggravato una crisi umanitaria di lunga data nello Yemen, creando un contesto fragile in cui nuove minacce contro le infrastrutture portuali possono avere ripercussioni economiche immediate.

Le implicazioni della minaccia degli Houthi contro Jeddah e gli altri porti del Mar Rosso suggeriscono un'intensificazione delle guerre economiche. Il ritiro delle navi e l'evacuazione dei civili segnano passaggi concreti che preparano il terreno per potenziali scontri diretti nelle acque del Mar Rosso nei prossimi giorni.