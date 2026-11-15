Houthi prendono Bab el-Mandeb: Ritirata forze governative e crisi shipping

Le forze yemenite si ritirano da Bab el-Mandeb. Gli Houthi controllano lo stretto strategico, aggravando la crisi dello shipping e la pressione sul Golfo.

Le forze governative yemenite, sostenute dall' Arabia Saudita, hanno annunciato il 15 novembre il ritiro dalle posizioni che dominano lo strategico Stretto di Bab el-Mandeb. Questa ritirata lascia il controllo operativo dell'area marittima critica nelle mani dei ribelli Houthi, allineati con l' Iran. La mossa avviene in un contesto di intensificazione dei combattimenti nel paese, con ripercussioni immediate sulla sicurezza delle rotte commerciali globali e sulle forniture energetiche internazionali.

Controllo Houthi e pressione marittima

Il ritiro delle truppe governative dall'area di Bab el-Mandeb conferisce agli Houthi un potere di leva significativo su questo punto nevralgico del commercio marittimo mondiale. Lo Stretto di Bab el-Mandeb è una delle rotte più trafficate al mondo per il trasporto di materie prime e merci, particolarmente cruciale per i flussi che collegano l'Asia all'Europa attraverso il Canale di Suez in Egitto. Mentre gli Houthi consolidano il controllo su questa via di passaggio, l'Iran continua a esercitare pressioni sulle navi nello Stretto di Hormuz, situato all'estremità opposta della Penisola Arabica.

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Questa duplice minaccia alle due principali vie di navigazione del Golfo, combinata con le operazioni degli Houthi, rischia di isolare ulteriormente i produttori di petrolio del Golfo dalle loro principali rotte di trasporto marittimo. L'aumento della pressione su Bab el-Mandeb crea un potente punto di vulnerabilità per il commercio globale, in un momento in cui i conflitti regionali stanno già destabilizzando l'approvvigionamento energetico. La situazione potrebbe aggravare i costi di assicurazione e di trasporto per le merci che transitano in questa zona critica.

Ridispiegamento verso Aden e fronte sud

Secondo un comunicato delle Forze Armate del Sud, il ritiro dall'aeroporto di Dhubab e dall'area di Bab el-Mandeb, a ovest del governatorato di Taiz, fa parte di un'operazione di ridispiegamento strategico. Le truppe governative si stanno riposizionando verso Aden, dove ha sede il governo riconosciuto a livello internazionale. Questa decisione è stata presa con la priorità di garantire la sicurezza della capitale Aden e delle governatorati vicini, oltre a rafforzare le linee del fronte esistenti.

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Gli Houthi, che controllano gran parte del nord dello Yemen, inclusi la capitale Sana'a e le aree più popolose del paese, hanno aumentato la pressione sulle zone meridionali ancora sotto il controllo del governo. Questa offensiva ha spezzato una tregua mediata dalle Nazioni Unite nel 2022, ridefinendo i confini del conflitto civile che tormenta il paese dal 2014. Le forze governative avevano lanciato una campagna militare a ottobre per riconquistare le aree costiere strategiche, che la milizia Houthi aveva tentato di prendere a settembre per controllare l'intera costa del Mar Rosso yemenita.

Escalation regionale e crisi umanitaria

L'escalation dei combattimenti si inserisce nel contesto più ampio della guerra tra gli Stati Uniti e Israele e l'Iran. Gli Houthi hanno lanciato attacchi contro l'Arabia Saudita, alleato chiave degli Stati Uniti e il più grande esportatore di greggio al mondo. Questi attacchi hanno interrotto i voli e le forniture di petrolio, colpendo porti sauditi, aeroporti e le strutture della compagnia petrolifera di stato Saudi Aramco, incluso il hub di esportazione del Mar Rosso a Yanbu. L'Arabia Saudita ha risposto colpendo obiettivi Houthi in Yemen, in una spirale di violenza che ha destabilizzato la regione.

Lo Yemen, devastato dalla povertà e dal conflitto, sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. I combattimenti si stanno intensificando nella regione occidentale di Taiz, dove le condizioni umanitarie stanno peggiorando rapidamente. La città ospita circa la metà dei 300.000 sfollati causati dagli ultimi scontri. La città rimane assediata, con le forniture di aiuti impossibili da far entrare e i civili impossibilitati a lasciare l'area. L'interruzione degli aiuti umanitari e la chiusura delle vie di fuga aggravano la sofferenza della popolazione civile già vulnerabile.

Prospettive future e impatti globali

La perdita del controllo su Bab el-Mandeb rappresenta un cambiamento significativo nell'equilibrio di potere nello Yemen. Gli Houthi, ora in controllo diretto di questa area strategica, possono potenzialmente minacciare ulteriormente il traffico marittimo internazionale. Questo potrebbe portare a un aumento dei costi di assicurazione per le navi che transitano nella zona, con conseguenti rialzi dei prezzi per i beni importati. Le compagnie di navigazione potrebbero essere costrette a modificare le rotte, allungando i tempi di transito e aumentando l'impatto ambientale del trasporto marittimo.

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La comunità internazionale sta monitorando da vicino la situazione, preoccupata per le implicazioni sulla sicurezza energetica globale. L'Arabia Saudita e altri stati del Golfo stanno valutando le loro opzioni di difesa per proteggere le infrastrutture critiche e le rotte marittime. Nel frattempo, le organizzazioni umanitarie sollecitano l'accesso immediato a Taiz e ad altre aree colpite dal conflitto, denunciando la crescente sofferenza della popolazione civile. La crisi yemenita continua a essere un punto caldo geopolitico con ripercussioni che vanno ben oltre i confini del paese, influenzando la stabilità regionale e i mercati globali.