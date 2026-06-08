Houthi vietano navi israeliane nel Mar Rosso: rischi per energia e commercio globale

Gli Houthi yemeniti annunciano il divieto per le navi legate a Israele nel Mar Rosso dopo gli attacchi israeliani all'Iran, aumentando le preoccupazioni per i flussi energetici e il trasporto marittimo globale.

L'8 giugno 2025, gli Houthi yemeniti, allineati con l' Iran , hanno annunciato il divieto per le navi legate a Israele di transitare nel Mar Rosso , in risposta alla ripresa degli attacchi militari israeliani contro l' Iran .

Questa decisione ha sollevato nuove preoccupazioni per il trasporto marittimo globale e i flussi energetici, già messi a dura prova dalle tensioni nella regione. La minaccia di interruzioni nel Mar Rosso, una delle rotte marittime più importanti al mondo, potrebbe avere conseguenze significative sui mercati energetici e sulla stabilità economica globale.

Gli Houthi, che controllano vaste aree dello Yemen, hanno già dimostrato in passato la capacità di colpire il traffico navale, come durante la guerra di Gaza, quando le loro azioni hanno costretto molte compagnie a deviare le rotte verso il Capo di Buona Speranza, con un aumento dei costi e dei tempi di percorrenza. Il rischio per i mercati energetici è concreto.

La chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, in seguito agli attacchi israeliani e statunitensi del 28 febbraio, ha già interrotto la maggior parte delle esportazioni di petrolio e gas dal Golfo, facendo salire i prezzi e provocando uno shock energetico. L'Arabia Saudita ha risposto deviando oltre il 70% delle sue esportazioni giornaliere di greggio verso il porto di Yanbu, sul Mar Rosso.

Un'eventuale interruzione prolungata nel Mar Rosso, con attacchi mirati alle navi o ai porti, potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Una fonte Houthi ha dichiarato a Reuters che impedire il passaggio delle navi israeliane è "un primo passo", ma che, in caso di escalation, il gruppo potrebbe bloccare qualsiasi nave diretta in Israele e adottare altre misure.

Durante il conflitto di Gaza, gli Houthi avevano preso di mira le navi legate a Israele, inclusi i vascelli di qualsiasi compagnia che utilizzasse porti israeliani, dissuadendo molte aziende dall'utilizzare quella rotta. Gli Houthi sono emersi come movimento militare, politico e religioso nello Yemen settentrionale negli anni '90, combattendo guerre di guerriglia contro il governo di Sanaa.

Aderiscono alla setta zaidita dell'Islam sciita e, dopo la Primavera Araba del 2011, hanno rafforzato i legami con l'Iran, sfruttando l'instabilità per conquistare la capitale nel 2014 e far deragliare il piano di transizione politica sostenuto dai paesi del Golfo. L'Arabia Saudita e i suoi alleati arabi sono intervenuti militarmente mesi dopo per ripristinare il governo deposto e scacciare un gruppo considerato un proxy dell'Iran, il principale rivale regionale di Riyadh.

Con il protrarsi della guerra civile yemenita in una situazione di stallo, gli Houthi hanno attaccato impianti petroliferi e altre infrastrutture in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti con missili e droni. Il rapporto tra gli Houthi e l'Iran è complesso. Teheran considera gli Houthi parte del suo "Asse di Resistenza" regionale, che include Hezbollah libanese e le milizie sciite irachene, anche se i legami con il movimento yemenita sono meno chiari.

Gli Houthi non riconoscono la guida suprema dell'Iran come autorità religiosa ultima, a differenza di Hezbollah e dei gruppi iracheni. Le loro motivazioni sono principalmente interne, ma sono ideologicamente allineati con l'Iran. Gli Stati Uniti affermano che l'Iran ha armato, finanziato e addestrato gli Houthi con l'aiuto di Hezbollah, ma gli Houthi negano di essere un proxy iraniano e sostengono di sviluppare le proprie armi.

Dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023 e la successiva campagna israeliana a Gaza, gli Houthi hanno iniziato a lanciare missili contro Israele e a colpire il traffico internazionale nel Mar Rosso, dichiarando di agire in solidarietà con i palestinesi. Questi attacchi hanno gravemente interrotto il trasporto marittimo globale, spingendo Maersk, Hapag-Lloyd e altre grandi compagnie a deviare le rotte intorno all'Africa, un percorso molto più lungo e costoso.

La missione guidata dagli Stati Uniti per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso ha comportato ripetuti attacchi contro obiettivi Houthi e una campagna difensiva che ha abbattuto centinaia di droni e missili. Tuttavia, alcuni attacchi Houthi sono continuati fino all'estate scorsa, cessando solo con il cessate il fuoco a Gaza in ottobre.

Mentre Hezbollah e i gruppi iracheni sono entrati in guerra presto con lanci di razzi e droni dopo i primi attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, gli Houthi sono rimasti relativamente tranquilli. Il leader del gruppo, Abdul Malik al-Houthi, ha dichiarato il 5 marzo: "Il nostro dito è sul grilletto in qualsiasi momento, se gli sviluppi lo richiederanno".

I comandanti militari iraniani hanno ripetutamente avvertito che gli Houthi potrebbero entrare in guerra, con il comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, Esmaeil Qaani, che il 1° giugno ha dichiarato che potrebbero strangolare il Mar Rosso. Ma prima di questa settimana, l'unico coinvolgimento del gruppo era stato con alcuni attacchi missilistici e di droni contro Israele tra fine marzo e inizio aprile.

L'Iran e gli Houthi potrebbero aver voluto usare la minaccia di un'altra chiusura di una rotta energetica importante per avvertire Israele e gli Stati Uniti di non inasprire ulteriormente le tensioni. Inoltre, il gruppo potrebbe non voler antagonizzare il potente e ricco vicino saudita, rischiando di riaccendere il conflitto interno





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Houthi Mar Rosso Israele Iran Petrolio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forza Italia sfida Nordio e insiste sulla responsabilità civile dei magistrati: 'Per noi è una missione irrinunciabile'Dopo lo scontro al vertice di maggioranza di mercoledì, gli azzurri tornano a pungolare gli alleati

Read more »

Gli Stati Uniti cercheranno di deviare gli asset iraniani per la ricostruzione e le riparazioniIl governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran. La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran.

Read more »

Gli Usa spostano gli aerei nel cortile cinese: cosa possono fare i C-130Washington rafforza la cooperazione militare con il Vietnam. Sul tavolo di Hanoi ci sono gli strategici velivoli C-130 Hercules

Read more »

Gli Houthi vietano la navigazione israeliana nel Mar RossoGli Houthi dello Yemen, allineati all'Iran, hanno detto di aver lanciato un attacco contro Israele e di aver emanato un divieto totale di navigazione israeliana nel Mar Rosso. Questo potrebbe aumentare le sfide per il trasporto marittimo globale attraverso il Medio Oriente durante la guerra contro l'Iran.

Read more »