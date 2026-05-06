How Pope Francis Responds to Trump's Attack and Marco Rubio's Mission

The article discusses Pope Francis's reaction to Donald Trump's latest attack on him and the line taken by Marco Rubio, the U.S. Secretary of State nominee. It also highlights the differences between Catholics and evangelical Christians in the American context.

Per il nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone colpisce la scelta dei tempi: proprio alla vigilia dell'arrivo a Roma del suo ministro degli esteri, Marco Rubio, che doveva abbassare la tensione Vaticano Casa Bianca.

Che Trump abbia di nuovo perso il senso della misura? E come reagisce il mondo cattolico americano all'offensiva di Trump, questa volta in un'intervista alla rete Salem? Lo abbiamo chiesto a un importante esponente laico della comunità cattolica americana, Michael J. O'Loughlin, direttore della rivista National Catholic Reporter, con una esperienza di quindici anni nel periodico gesuita 'America, The Jesuit Review'.

Gli ricordo che il Papa ha già risposto di nuovo a Trump in modo significativo: 'Spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio'.

'Risposta perfetta del Papa, ricorda al Presidente la sua missione di leader religioso, ma Trump ha scelto di trattare con il Papa come con qualunque altro leader politico che lo critica nelle sue scelte: va subito all'attacco, è certo che la cosa lo ripaghi sul piano elettorale interno, ma qui commette di nuovo un errore ed è recidivo: inimicarsi i cattolici non è una buona idea. Credo anche che lo faccia perché il Papa è americano e gode di sondaggi interni molto più elevati dei suoi, sente il fiato della concorrenza, tutto molto illogico, ma questa è la natura di Trump', ricorda l'ex direttore.

Quando diventa difficile la missione di Rubio. Certamente il Presidente non gli ha fatto un favore! Ma il senso della missione non cambia. Trump è impulsivo, ma non vuole l'escalation.

La missione del segretario di Stato è più importante delle aggressive dichiarazioni ripetute di Trump. Il fatto stesso che l'incontro avvenga dimostra che sia il Vaticano che la Casa Bianca vogliono voltare pagina. Che linea sceglierà Rubio? Rubio, molto leale nei confronti di Trump, cercherà di abbassare la tensione e cercherà di spiegare, di giustificare, le scelte americane sull'Iran e sulle questioni politiche internazionali.

Lo farà con il dovuto rispetto, riconoscendo la differenza di ruoli tra la missione della Chiesa e del suo leader spirituale e quella di un presidente americano che si deve confrontare con sfide sia sul piano militare che economico. Credo che si troveranno bene, hanno in comune sia una cultura americana che latino americana, chissà che non finiscano per dialogare in spagnolo. C’è anche un risvolto di politica interna?

Sì, Rubio è profondamente cattolico e riflette il voto di una vasta comunità cattolica latino americana. Vuole dimostrare di essere vicino al Papa anche in funzione delle presidenziali del 2028. È ormai emerso come uno dei candidati di punta alla corsa repubblicana, l'alternativa più credibile all'altro cattolico, JD Vance, il vicepresidente, che è rimasto a casa.

Rubio è in vantaggio su Vance perché può cavalcare una doppia linea politica: è parte del mondo trumpiano ma è anche parte di una coalizione più tradizionale del pensiero repubblicano. Il vicepresidente è invece emerso solo attraverso MAGA e il trumpismo. È sorpreso che Papa Leone abbia scelto di rispondere a Trump? Sì, devo dire che mi ha sorpreso.

L'approccio del suo papato fino a ora è stato direi più prudente, istituzionale. Papa Francesco aveva reazioni più dirette rispetto allo stile di Papa Leone. Come spiega il cambiamento? Più che spiegare trovo la prontezza del Papa a reagire rivelatrice di uno stile capace di ingaggiare, se necessario, uno scontro diretto che non ci si aspettava.

Vede, inizialmente, in America, il ruolo del confronto su tematiche delicate sembrava appartenere agli arcivescovi e ai vescovi locali, incaricati di predicare a suo nome nella comunità cattolica americana. Ora il Papa ha chiarito che intende essere anche lui un protagonista diretto nel dialogo politico americano se provocato. E questo è un fatto importante





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