HTA: Guida allo Sviluppo Tecnologico Sanitario per il Beneficio del Paziente

L'Health Technology Assessment (HTA) assume un ruolo di governance nel settore sanitario, valutando e guidando lo sviluppo tecnologico per garantire benefici concreti ai pazienti. Un approfondimento sui meccanismi di rimborso e le sfide dell'innovazione in Italia.

Assumendo un ruolo di vera governance, l'Health Technology Assessment ( HTA ) va oltre la semplice valutazione delle tecnologie sanitarie, guidandone attivamente lo sviluppo e garantendo benefici concreti per i pazienti. In un panorama in cui l'innovazione è chiamata a rispondere a esigenze sempre più complesse, che spaziano dall'oncologia all'invecchiamento della popolazione, l' HTA si configura come un elemento chiave.

Questa evoluzione è stata sottolineata da Marco Marchetti, direttore Uoc HTA di Agenas, durante l'incontro 'Dialoghi sull’Innovazione Accessibile – Innovaction', promosso a Roma da GSK e Adnkronos. L'HTA, quindi, non si limita a valutare, ma offre indicazioni preziose agli sviluppatori, che possono rivolgersi a essa per ricevere orientamenti sul percorso di sviluppo più efficace per le loro tecnologie. Questo approccio, sebbene non possa eliminare i rischi d'impresa intrinseci, aumenta significativamente la probabilità di successo e facilita l'accesso alle nuove tecnologie, in quanto chi deve 'pagare' per esse ha già una chiara definizione dei requisiti necessari per l'utilizzo. \Quando si parla di farmaci innovativi, dispositivi medici all'avanguardia e qualsiasi tecnologia sanitaria che dimostri un'efficacia tangibile nel migliorare la qualità della vita dei pazienti, è fondamentale considerare il contesto organizzativo in cui tali tecnologie vengono integrate. Come evidenziato da Marchetti, l'impatto sui costi è un aspetto cruciale, soprattutto in un Sistema Sanitario Nazionale (SSN) finanziato con fondi pubblici, dove le risorse sono limitate e le esigenze sanitarie in costante crescita. Di conseguenza, diventa essenziale effettuare scelte precise e ponderate, programmando e pianificando attentamente l'ingresso di queste innovazioni all'interno dei percorsi clinici che i pazienti affrontano quotidianamente. Ciò implica l'adozione di processi ben definiti e l'armonizzazione delle procedure, al fine di garantire una rapida ed efficace implementazione dei farmaci e dei dispositivi innovativi nella pratica clinica quotidiana. L'approccio dell'HTA, quindi, si rivela fondamentale non solo per la valutazione delle tecnologie, ma anche per la gestione delle risorse e l'ottimizzazione dei processi, con l'obiettivo di massimizzare i benefici per i pazienti e garantire la sostenibilità del sistema sanitario. \Un problema significativo in Italia, attualmente, riguarda la mancanza di tariffe di rimborso ad hoc per i dispositivi medici innovativi. Marchetti sottolinea che, a differenza di quanto accade in altri Paesi, come la Francia, dove esistono meccanismi specifici che consentono ai produttori di ottenere una tariffa di rimborsabilità e un prezzo di riferimento dopo un processo di validazione, in Italia le tariffe sono spesso legate a programmi generali che non tengono adeguatamente conto delle innovazioni. Questa situazione limita l'accesso ai dispositivi medici più avanzati e ostacola l'innovazione tecnologica nel settore sanitario. Per superare questa problematica, è necessario rivedere e riformare il sistema, introducendo meccanismi più flessibili e reattivi alle innovazioni. Questo potrebbe includere l'implementazione di tariffe di rimborso specifiche per i dispositivi medici innovativi, basate su valutazioni accurate dell'efficacia e del rapporto costo-beneficio, al fine di incentivare l'innovazione e garantire un accesso equo e tempestivo alle tecnologie più avanzate per i pazienti italiani. La governance dell'innovazione tecnologica passa, dunque, attraverso la creazione di un sistema tariffario più mirato e efficiente





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