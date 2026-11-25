La giuria di New York ha trovato la multinazionale cinese colpevole su 10 dei 12 capi d'accusa per attività in Iran e violazione di segreti commerciali.

Una giuria federale di New York ha condannato Huawei Technologies il martedì 25 novembre 2026, ponendo fine a un lungo contenzioso penale negli Stati Uniti. La multinazionale cinese è stata trovata colpevole di aver ingannato le banche circa le sue attività commerciali in Iran e di aver complottato per rubare segreti commerciali dalle aziende americane.

Verdetto e dettagli specifici della condanna

Il verdetto emesso dal tribunale federale di Brooklyn include la colpevolezza su 10 dei 12 capi d'accusa presentati dal governo federale. Le accuse includevano frode bancaria, frode informatica e violazioni delle sanzioni internazionali imposte dagli Stati Uniti. La giuria ha assolto Huawei dalle accuse di complottare per ostacolare la giustizia e dalla conspiracy per racketeering, che ipotizzava l'esistenza di un'impresa criminale organizzata all'interno della struttura societaria.

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Questo processo, avviato formalmente nel 2018, ha visto il governo degli Stati Uniti inserire Huawei in una lista nera commerciale. Questa misura limitava l'accesso dell'azienda alla tecnologia americana, motivata dalle preoccupazioni statunitensi riguardo ai potenziali rischi per la sicurezza nazionale. La durata del procedimento ha superato i due mesi, con il procuratore Meredith Arfa che ha presentato oltre sessanta testimoni a carico e la difesa che ne ha convocati quindici.

Posizioni delle parti e reazioni immediate

Brian Heberlig, avvocato della difesa di Huawei, ha dichiarato che l'azienda era dispiaciuta per le condanne ma ha sottolineato come l'assoluzione per la conspiracy da racketeering vindicasse la cultura di conformità in buona fede dell'azienda. Durante le argomentazioni finali, l'avvocato ha sottolineato che cinque delle accuse relative ai segreti commerciali erano questioni civili già risolte negli ultimi due decenni.

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Il ministero degli Esteri cinese ha espresso la sua forte opposizione alle azioni degli Stati Uniti. Il portavoce Guo Jiakun ha dichiarato a Pechino che il governo cinese si oppone fermamente agli sforzi statunitensi per sopprimere e contenere le compagnie cinesi, sostenendo il diritto delle imprese di tutelare i propri interessi legittimi.

Joseph Nocella, Procuratore degli Stati Uniti, ha rilasciato una dichiarazione durissima. Ha affermato che pochi crimini sono gravi quanto il modello decennale di Huawei che metteva a rischio la sicurezza nazionale, violava la santità del commercio americano e ostacolava l'applicazione delle leggi degli Stati Uniti.

Impatto sul business e futuro legale

Il tribunale ha fissato l'udienza per la sentenza ufficiale il 14 settembre 2027 davanti al giudice distrettuale Ann Donnelly. Al momento, non è ancora chiaro l'ammontare delle penalità economiche che la compagnia dovrà affrontare. Heberlig ha indicato che è prematuro commentare gli importi specifici, ma ha rilevato che l'assoluzione dalla conspiracy da racketeering potrebbe fare una differenza significativa nel calcolo delle pene.

Huawei ha dichiarato in un comunicato di ritenere che le accuse rimanenti mancassero di meriti legali o fattuali. L'azienda ha sottolineato di essere rimasta focalizzata sul mantenimento di operazioni aziendali stabili e di essere impegnata negli investimenti a lungo termine nella ricerca e nello sviluppo. Gli esperti hanno osservato che questo caso non ha minato la business global, dato che Huawei si è diversificata ed è emersa come protagonista nella spinta cinese per l'intelligenza artificiale.

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Contesto storico e caso Meng Wanzhou

La vicenda è strettamente legata alla detenzione di Meng Wanzhou, dirigente finanziario e figlia del fondatore di Huawei. Nel dicembre 2018, Meng fu detenuta in Canada su mandato degli Stati Uniti, innescando una crisi diplomatica tra Washington, Pechino e Ottawa. Le accuse contro di lei riguardavano la manipolazione di un bancario dell'HSBC sulle operazioni iraniane per movimentare dollari in violazione delle sanzioni.

Dopo quasi tre anni di battaglia legale per l'estradizione, Meng ha accettato un accordo di prosecuzione differita ed è tornata in Cina accolto come un'eroina. Le accuse contro di lei sono state successivamente ritirate. L'atto d'accusa originale del 2018 sosteneva che Huawei avesse ingannato HSBC, Standard Chartered e BNP Paribas, con nuove accuse aggiunte nel 2020 relative al furto di segreti commerciali di lungo periodo.