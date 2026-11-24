Il tribunale federale di Brooklyn ha condannato Huawei per frode bancaria e furto di segreti commerciali. La sentenza chiude un caso durato anni iniziato nel 2018.

Il tribunale federale di Brooklyn ha emesso martedì una sentenza di colpevolezza contro Huawei Technologies in un caso penale americano di vasta portata. L'azienda di telecomunicazioni cinese è stata dichiarata responsabile di aver ingannato le banche internazionali riguardo alle proprie attività in Iran e di aver sottratto segreti commerciali a diverse aziende tecnologiche statunitensi. La decisione del giudice Mark Wolf, basata sulle raccomandazioni della giuria, pone fine a un lungo iter giudiziario iniziato nel 2018.

Dettagli del processo e accuse specifiche

Il procedimento penale si è svolto presso il Tribunale federale degli Stati Uniti a New York City, sotto la supervisione del giudice distrettuale Ann M. Donnelly. La giuria ha ascoltato per oltre due mesi le testimonianze di oltre sessanta testimoni a carico e quindici testimoni a discarico. Le dodici accuse contro Huawei e tre sue affiliazioni includevano cospirazione per racket, frode bancaria, frode elettronica, violazione delle sanzioni americane e cospirazione per il furto di segreti commerciali e ostacolo alla giustizia. Le autorità hanno dimostrato che l'azienda ha condotto operazioni finanziarie illegali in Iran, violando le sanzioni degli Stati Uniti.

Also read Jensen Huang reintegrato Nvidia: tensioni Usa-Cina su chip

Strategie legali e argomentazioni della difesa

Avvocato difensore Brian Heberlig ha condotto le argomentazioni finali difendendo le azioni di Huawei Technologies. Heberlig ha accusato gli accusatori di aver "selezionato" isolatamente alcuni episodi disparati per costruire la presunta cospirazione ventennale. Ha sostenuto che il successo dell'azienda è frutto di "lavoro duro, innovazione e investimenti in ricerca e sviluppo". La difesa ha inoltre evidenziato che le banche coinvolte, tra cui HSBC e Standard Chartered, erano a conoscenza delle operazioni in Iran e cercavano attivamente di competere per i contratti di Huawei.

Evidenze del furto di segreti commerciali

Il caso includeva accuse gravi di furto di tecnologia da parte di Huawei. Gli accusatori hanno presentato prove che l'azienda avrebbe sottratto codice sorgente dai router di Cisco Systems. Inoltre, sono stati citati casi di furto di tecnologie antenna dalla società di telecomunicazioni wireless Quintel e l'assunzione di un professore per accedere a una scheda circuitale sviluppata da CNEX. La giuria ha visto video che mostravano un dipendente Huawei inserire un pezzo di un robot di collaudo di T-Mobile nello zaino, nonché un ingegnere che fotografava un dispositivo nel padiglione Fujitsu a una fiera del settore.

Advertisement

Impatto diplomatico e contesto internazionale

Il processo è stato innescato dal caso diplomatico del dicembre 2018, quando Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei e figlia del fondatore, è stata detenuta in Canada su mandato americano. Meng era stata accusata di aver ingannato un bancario di HSBC sulle attività in Iran per muovere dollari. Dopo tre anni di lotta all'estradizione, ha firmato un accordo di prosecuzione differita ed è tornata in Cina. Le accuse contro di lei sono state successivamente ritirate. Reuters, nel 2012 e 2013, ha pubblicato storie che hanno contribuito a esporre le attività di Huawei, come ha testimoniato la prosecutor Meredith Arfa durante la chiusura del caso.

Conseguenze e posizione futura di Huawei

Sebbene il caso penale sia iniziato nel 2018 e il governo americano avesse inserito Huawei in una lista nera commerciale nel 2019, gli esperti affermano che la sentenza non ha compromesso gli affari dell'azienda. Huawei si è diversificata con successo ed è emersa come attore chiave nella spinta della Cina verso l'intelligenza artificiale. La condanna di martedì rappresenta un precedente significativo nel conflitto tecnologico tra Stati Uniti e Cina, senza tuttavia arrestare la crescita globale del gruppo di telecomunicazioni.