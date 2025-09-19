Huawei Ride the Wind: Presenta la Nuova Gamma di Smartwatch Watch GT 6 e Watch Ultimate 2

Huawei lancia la nuova serie di smartwatch Watch GT 6 e Watch Ultimate 2 a Parigi, puntando su design accattivanti, maggiore durata della batteria e avanzate funzionalità per la salute e lo sport.

PARIGI - Con l'invito a 'Ride the Wind', un evento che ha celebrato i ciclisti e gli amanti dello sport all'aria aperta, Huawei ha presentato la sua nuova linea di smartwatch, pensata per accompagnare le attività sportive e la vita quotidiana.

Il colosso tecnologico cinese ha svelato la serie Watch GT 6 e la seconda generazione del Watch Ultimate, con l'obiettivo di conquistare il mercato grazie a design innovativi, una maggiore durata della batteria, funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e strumenti specifici per le attività outdoor. L'evento, tenutosi in un suggestivo velodromo non lontano dalla Reggia di Versailles, ha visto la presentazione di tre modelli principali: il Watch GT 6 Pro, posizionato in una fascia di prezzo più accessibile, il Watch GT 6, disponibile in due dimensioni diverse, e il Watch Ultimate 2, progettato per gli sport estremi, con un focus particolare sulle immersioni. L'azienda di Shenzhen ha sottolineato l'integrazione con il suo sistema operativo HarmonyOS, mantenendo al contempo la compatibilità con i sistemi Android e iOS. Huawei, che ha annunciato di aver conquistato la leadership mondiale nel mercato dei dispositivi indossabili per due trimestri consecutivi nel 2025, attribuendo il successo ai progressi nelle batterie e all'uso dell'intelligenza artificiale per il fitness, punta a competere con i principali competitor, come Apple Watch e Samsung Galaxy Watch, offrendo prodotti con materiali di alta qualità e un attento monitoraggio del benessere fisico a un prezzo più competitivo. L'azienda ha inoltre comunicato di aver spedito nel mondo ben 200 milioni di wearable fino alla metà del 2025, consolidando la sua presenza globale. Il Watch GT 6 Pro si distingue per l'utilizzo di vetro zaffiro e una cassa in titanio da 46 mm, caratteristiche che lo collocano in una fascia premium pur mantenendo un prezzo accessibile di 379 euro (che sale a 499 euro con il cinturino in titanio). Progettato per sportivi e professionisti, ma adatto anche all'uso quotidiano, questo smartwatch offre un display AMOLED LTPO da 1,47 pollici con una luminosità fino a 3.000 nit e un design a lunetta ottagonale. Con un peso di 51 grammi e una resistenza all'acqua fino a 5 ATM, il GT 6 Pro promette un'autonomia eccezionale grazie alla batteria da 867 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, offrendo fino a 21 giorni in modalità risparmio energetico o 12 giorni con un utilizzo regolare, superando molti concorrenti in termini di durata. Sul fronte della salute, il dispositivo integra il sistema TruSense 6.0, che include sensori per ECG, rigidità arteriosa, temperatura cutanea, ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca. Per i ciclisti, offre il supporto per la stima della potenza FTP e l'integrazione con misuratori di potenza, una novità nel mondo degli smartwatch. La presenza del GPS a doppia banda migliora la precisione in ambienti urbani complessi, mentre le oltre 100 modalità di allenamento offrono un'ampia gamma di opzioni sportive. La connettività è garantita da Bluetooth 6.0, NFC (dove supportato) e 64 GB di memoria interna, pur non includendo LTE e una vasta selezione di applicazioni di terze parti. Il Watch GT 6, disponibile nei formati da 41 mm e 46 mm con prezzi a partire da 249 euro, rappresenta una soluzione più accessibile, condividendo molte delle caratteristiche del Pro, incluso il display AMOLED adattato alle diverse dimensioni (1,32 e 1,47 pollici), ma con alcune differenze come l'assenza della funzionalità ECG. L'autonomia varia da 8 a 21 giorni a seconda del modello, sempre grazie alle celle al silicio-carbonio. Anche questo modello integra gli stessi sensori di salute, tra cui il monitoraggio del ciclo mestruale tramite la temperatura corporea, GPS indipendente, NFC, memoria da 64 GB e microfono/altoparlante integrati. Il Watch GT 6 offre un buon compromesso tra leggerezza, funzionalità quotidiane e resistenza, pur non supportando i misuratori di potenza, funzionalità riservata al modello Pro. Il modello da 41 mm offre una vasta gamma di stili, con opzioni che vanno dall'eleganza sportiva al look più classico, mentre il modello da 46 mm predilige linee robuste e materiali resistenti. Da notare che né il Watch GT 6 né il modello Pro offrono la possibilità di effettuare pagamenti elettronici. Infine, il Watch Ultimate 2 rappresenta la proposta più costosa e sofisticata di Huawei, progettata per gli sport estremi e le attività più impegnative





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Huawei Smartwatch Watch GT 6 Watch Ultimate 2 Wearable Fitness Salute

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Chivu versione Special: 'Non sono scemo...'. E così l'Inter si gode i gol di super ThuramIl tecnico alla Mou, va per la sua strada e per non contraddire il mercato se la ride. L'attaccante in nerazzurro è diventato bomber

Leggi di più »

Gaza, mentre Starmer parla di Hamas Trump gli dà due pacche sulla schiena... e rideGaza, mentre Starmer parla di Hamas Trump gli dà due pacche sulla schiena... e ride. Il video sul sito del TG LA7

Leggi di più »

Huawei Watch GT 6 series, il nuovo standard per gli smartwatch sportiviHuawei ha presentato oggi al National Velodrome di Parigi la nuova serie di smartwatch Watch GT...

Leggi di più »

Huawei lancia la GT6 Series: design raffinati, batterie dalla lunga durata e nuove funzioni pensate per gli…Design ispirato agli orologi tradizionali, cassa in titanio per il Pro e nuove funzioni dedicate agli sportivi come la potenza di pedalata virtuale

Leggi di più »

Huawei Watch GT 6, GT 6 Pro e Watch Ultimate 2: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi orologiSull’onda del successo internazionale nel mercato dei wearable – dove nel secondo trimestre del 2025 ha conquistato per la seconda volta consecutiva la leaders…

Leggi di più »

La filosofia 'Gran Turismo' e la strategia di Huawei sugli indossabiliPresentata al Vélodrome National di Montigny-le-Bretonneux, vicino a Versailles, la gamma di orologi Gran Turismo, elegante e sportiva, rinnova il posizionamento del colosso cinese, che guida il mercato globale con il 20,2% di quota

Leggi di più »