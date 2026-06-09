Hulk Hogan: la figlia accusa i medici, ma il caso viene chiuso

La figlia di Hulk Hogan ha accusato i medici di aver rovinato l'operazione del padre, ma il caso è stato chiuso. La vera causa della morte della star della WWE è stata ufficialmente classificata come 'morte naturale accompagnata'. Un rapporto di 72 pagine delle forze dell'ordine ha fatto luce sul decesso di Hogan, avvenuto lo scorso anno all'età di 71 anni.

La figlia di Hulk Hogan ha accusato i medici di aver rovinato l'operazione del padre, ma il caso è stato chiuso. La vera causa della morte della star della WWE è stata ufficialmente classificata come 'morte naturale accompagnata'.

Un rapporto di 72 pagine delle forze dell'ordine ha fatto luce sul decesso di Hogan, avvenuto lo scorso anno all'età di 71 anni. La figlia di Hogan, Brooke Hogan Oleksy, aveva espresso preoccupazioni sulla storia medica del padre e aveva informato la polizia che il personale medico potrebbe aver 'rovinato' il suo recente intervento.

L'indagine ha rivelato che un nervo al collo di Hogan era stato gravemente danneggiato durante un'operazione chirurgica, ma il terapista occupazionale del wrestler ha fatto marcia indietro davanti agli inquirenti. La figlia di Hogan ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla cremazione in relazione a un'autopsia privata esterna. L'esito dell'autopsia ha spento i sospetti di omicidio colposo e ha confermato che Hogan è morto esclusivamente a causa di malattie naturali gravi





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