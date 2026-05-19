Hypercar Utopia Roadster: Tecnologia Cyber Tyre

Intrattenimento e sicurezza vanno d’intavolo per gli automobilisti, come dimostra la tecnologia Cyber Tyre utilizzata dalla Pagani Utopia Roadster. Questa innovazione tecnologica ha ricevuto l’approvazione di Bosch Engineering, partner storico dell’azienda emiliana. Questo sistema, progettato e sviluppato da Pirelli, dimostra che il pneumatico possa evolvere in un sensore attivo capace di generare dati.

Per l'hypercar uno spostamento di oltre 1500 km, che ha coinvolto anche Bosch Engineering e ha confermato le possibilizze della tecnologia in tema di controllo e sicurezza.

E' stato un viaggio di oltre 1,500 chilometri in Europa, condotto su un asse industriale che unisce Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering, quello compiuto da una hypercar Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre. Il costruttore emiliano e il colosso tedesco sono da qualche tempo le aziende che per prima hanno integrato con i sistemi di dinamica veicolo la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, l’ecosistema digitale che ha cambiato il ruolo del pneumatico, trasformandolo da sistema passivo di trasmissione di forze a protagonista attivo capace di trasmettere dati sui pneumatici e sulle condizioni stradali.

La Pagani Utopia Roadster dotata della tecnologia Cyber Tyre in primo equipaggiamento è partita dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, dove è stata progettata e costruita. L’hypercar italiana è stata il primo modello ad adottare tale sistema integrato con i sistemi elettronici che governano la dinamica del veicolo.

A consentire il dialogo fra pneumatici e sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione è stato l’accordo con Bosch, in particolare con Bosch Engineering, seconda tappa di questo viaggio che ha raggiunto Abstatt, a nord di Stoccarda. Infine, di nuovo in Italia, a Milano, nella sede di Pirelli, dove la tecnologia è stata ideata e sviluppata.

Come sottolinea Horacio Pagani, fondatore e anima dell’iconico marchio, ‘da oltre vent’anni, la nostra ricerca è guidata dal principio leonardesco di Arte e Scienza: un’hypercar non deve solo essere veloce, ma anche un’opera capace di trasmettere fiducia e sicurezza a chi la guida. Con Pirelli Cyber Tyre, la gomma acquisisce la sensibilità di una mano umana, percependo l’asfalto e comunicando con il cuore elettronico di Pagani Utopia Roadster per trasformare ogni metro in un istante di controllo assoluto’.

Per Bosch Engineering il CEO Johannes-Joerg Rueger osserva come ‘questa collaborazione sprigiona tutto il potenziale dei pneumatici intelligenti e vedersela prendere forma in un capolavoro automobilistico come la Pagani Utopia Roadster ci permette di definire nuovi standard in termini di prestazioni, sicurezza e di un’esperienza di guida senza pari’





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