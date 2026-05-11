Hyundai ha presentato la terza generazione della Nexo, la sua vettura a idrogeno, che presenta numerose innovazioni rispetto al modello precedente e potrebbe alimentare il dibattito sul nuovo corso delle auto a zero emissioni. La nuova Nexo è una D-Suv con una lunghezza di 4,8 metri e una tecnologia a bordo abbondante e completa la serie di Adas. La vettura ha un prezzo di attacco di 72.600 euro con la versione Business che arriva a 80.500 euro e una Xclass che è una specie di monumento all’opulenza.

MILANO - Hyundai lancia la terza generazione della Nexo , la sua vettura a idrogeno, che presenta numerose innovazioni rispetto al modello precedente e potrebbe alimentare il dibattito sul nuovo corso delle auto a zero emissioni .

Hyundai, infatti, ha sviluppato la tecnologia a celle a combustibile da quasi 30 anni: dopo essere stato nel 2013 il primo brand al mondo a commercializzare un’auto Fcev prodotta in serie, oggi è un riferimento globale nella mobilità a idrogeno, non solo nelle auto. Esteticamente, la nuova Nexo rappresenta bene lo spirito che deve incarnare: spazio, robustezza e modernità. Una D-Suv con una lunghezza di 4,8 metri che non passa inosservata.

Gli interni sono belli: piace la plancia ribassata e il doppio display curvo da 12,3” che integra strumentazione e infotainment. La tecnologia a bordo è abbondante e completa la serie di Adas, come da abitudine nel mondo delle auto di ultima generazione. Le novità e le belle sensazioni si apprezzano subito, appena inizia la guida su strada. Auto elettrica sì, ma grazie all’idrogeno Nexo non si deve portare dietro centinaia di chilogrammi di accumulatori.

Qui bastano una batteria da auto ibrida (2,1 kWh) e 6,6 kg di idrogeno che si ricaricano in cinque minuti di orologio, per garantire 826 km di autonomia nel ciclo Wltp. E i kg in meno si fanno sentire subito. Risultato? Dinamicità di guida, prontezza soprattutto nelle ripartenze e una manovrabilità sconosciuta a una omologa elettrica: meno chili più piacere di guida.

La differenza si sente. A spingere Nexo c’è un motore da 150 kW (204 cavalli) con una coppia di 350 Nm. Insieme, più che sufficiente per dare brio (l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di 8 secondi) e assicurare una velocità massima vicina ai 180 km/h che sembra essere diventato il nuovo target di riferimento per molti costruttori di auto. Velocità sì, ma “cum grano salis”.

Nexo, ha un prezzo di attacco di 72.600 euro con la versione Business che arrivano a 80.500 con la Xclass che è una specie di monumento all’opulenza. Ed è stata presentata, non a caso, presso la Hydrogen Refueling Station di Rho (Milano), nata dalla collaborazione tra CPL Concordia, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, FNM e i partner del progetto serraH2valle.

La stazione in questione si inserisce nel più ampio percorso di transizione energetica del Paese e contribuisce allo sviluppo di una mobilità sostenibile attraverso infrastrutture sicure, efficienti e pronte a supportare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni. L’idrogeno ottenibile in modalità verde, del resto, è una delle frontiere della mobilità che si sta sviluppando in Europa e che vede, grazie all’impegno della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali - che gestisce il nodo autostradale attorno a Milano - la nascita di cinque impianti di rifornimento lungo gli assi dei corridoi europei.

Un passo avanti significativo che parte dal trasporto pesante su gomma, visto che in Paesi vicini come Germania, Svizzera e Austria quello che si svolge lungo i corridoi europei già fa uso di questa tecnologia che ha come unica emissione quella del vapore acqueo. Un passo avanti importante sulla strada di un futuro sostenibile non solo con l’elettrico tradizionale





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