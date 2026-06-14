I 10 itinerari più belli d'Europa per automobilisti e motociclisti

Se non c'è fretta, uscire dai grandi itinerari dei viaggi estivi in auto permette spesso di scoprire strade, panorami, luoghi, negozietti e punti di ristoro indimenticabili. E spesso molto più rilassanti e accessibili (a livello di prezzi) rispetto alle più affollate mete turistiche.

Se non c'è fretta, uscire dai grandi itinerari dei viaggi estivi in auto permette spesso di scoprire strade, panorami, luoghi, negozietti e punti di ristoro indimenticabili.

E spesso molto più rilassanti e accessibili (a livello di prezzi) rispetto alle più affollate mete turistiche. Per vivere esperienze di questo tipo basta inserire uno di questi nomi nel navigatore e girare l'interruttore dell'avventura. Oltre che sull'iconico Passo dello Stelvio si può puntare in Austria sulla Grossglockner High Alpine Road, in Francia sul Col de Turini reso celebre dal Rally di Montecarlo, sulla Deutsche Alpenstraße in Germania e sul Furkapass in Svizzera.

Se poi il viaggio può essere più lungo destinazioni da non perdere sono l'Atlantic Ocean Road in Norvegia, la Wild Atlantic Way in Irlanda e la Carretera de Sa Calobra nell'isola di Maiorca in Spagna. E infine restando in Italia la SR222 Chiantigiana e la mitica Statale163 Nastro Azzurro di Amalfi Dieci itinerari che abbiamo scelto nel Continente - considerati tra i più belli non solo a livello paesaggistico ma anche per il piacere e le emozioni di guida - che non vanno considerati semplici mete turistiche, bensì veri 'palcoscenici' naturali dove automobilisti e motociclisti possono essere al tempo stesso protagonisti e spettatori.

Iniziamo da due vere icone della guida in montagna, dei dislivelli e delle curve. In Italia uno di questi tracciati è il Passo dello Stelvio con ben 88 tornanti spettacolari, e che unisce Lombardia e Alto Adige arrivando a quota 2.757 metri. Lo si raggiunge dall'autostrada A22 del Brennero uscendo al casello di Bolzano Sud. Si arriva a Prato allo Stelvio percorrendo per 80 km la SS38 e servono normalmente 75 minuti di tempo.

Per raggiungere l'iconico passo (2758 m) partendo da Prato allo Stelvio si devono percorrere ulteriori 25 km di curve e tornanti che richiedono - soste escluse - e 40 minuti di curve e tornanti. Allo Stelvio merita una sosta l'Alpengasthof Tibet Hütte, struttura in pietra a forma di torre tibetana situata ancora più in alto rispetto al passo (2800 metri) dove si mangiano - godendo di una vista mozzafiato sui famosi 48 tornanti - canederli, gulasch con polenta e il tipico dolce Kaiserschmarren, godendo di una vista mozzafiato sui famosi 48 tornanti.

Da non perdere, se si raggiunge il versante valtellinese, il ristorante la Rasiga ospitato da una ex segheria. L'ambiente è quindi in legno, caldissimo e rustico, Perfetto per gustare le croccanti sciatt (frittelline di formaggio) e i pizzoccheri fatti in casa. Consigliabili soste anche al Belvedere delle Tre Fontane e al Rifugio Garibaldi che è situato a quota 2.845 metri.

Durante la gita allo Stelvio occorre tener conto che il limite negli abitati è di 50 km/h mentre sale a 90 sul tratto libero, velocità che non può evidentemente essere tenuta suii tornanti extraurbani (anche se la conformazione della strada rende fisicamente. E' necessario prestare attenzione ai controlli sulla SS38 dello Stelvio nei fondovalle - postazioni fisse note nei pressi di Chiuro o Piussogno - mentre nella salita verso il passo la Polizia Stradale si posiziona frequentemente ne fine settimana con autovelox mobili e telelaser.

Il corrispettivo tedesco dello Stelvio, per panorami e soprattutto piacere di guida, è il Grossglockner High Alpine Road (Austria), una delle strade d'alta quota più moderne con viste incredibili sul ghiacciaio e punti di sosta sono progettati per integrarsi perfettamente con il delicato ecosistema alpino. Tratto a pagamento (al giorno 46,50 euro per le auto, 36,50 per le moto con passaggi illimitati) è stagionale quindi aperto indicativamente da maggio a inizio novembre in base alla situazione della neve.

Conta esattamente 36 tornanti numerati lungo un percorso totale di 48 km e si raggiunge dalla A10 Tauern Autobahn,. Il casello di uscita è quello di Bischofshofen (provenendo da nord o Salisburgo) o Spittal-Millstätter See (da sud). Dalla prima uscita della A10 l'imbocco nord, situato a Fusch, dista 50 km che si percorrono in 45 minuti.

Una volta entrati nella High Alpine Road i 48 km richiedono da 1 a 1,5 ore di guida continua Tuttavia, per godere appieno dei panorami, delle 36 curve e delle attrazioni lungo il tragitto, è consigliabile pianificare dalle 3 alle 4 ore, E chi vuole ristorarsi può fermarsi al Restaurant Fuschertörl. E' arroccato a 2400 metri sul punto panoramico del passo, offre una cucina alpina austriaca impeccabile.

D'obbligo un piatto di Kasnockn (gnocchetti di sformato al formaggio fuso e cipolla) o - a chi piace - una Leberknödel Suppe (zuppa di canederli al fegato). In Austria il limite extraurbano standard è di 100 km/h, ma sul Grossglockner scende drasticamente a 50 km/h o 30 km/h nei pressi dei tornanti più stretti, dei caselli e delle aree di sosta. Trattandosi di una strada privata a pedaggio, non ci sono autovelox fissi classici





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