I 19 sentieri più straordinari del mondo per gli amanti del trekking e dell'avventura outdoor

Una panoramica dettagliata dei percorsi più spettacolari del pianeta, dal Camino de Santiago in Spagna al Tour du Mont Blanc nelle Alpi, passando per avventure in Australia, Patagonia e Giappone, con consigli su stagioni ideali e caratteristiche uniche di ogni sentiero.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Navig{... }italiane. 1. Cammino Francese, Cammino di Santiago - Francia‑Spagna Il tratto più famoso del Camino de Santiago attraversa il nord della Spagna tra villaggi, vigne e città storiche come León e Pamplona.

È un viaggio spirituale e culturale ideale da percorrere tra primavera e inizio autunno, con la possibilità di scoprire tradizioni locali e assaporare la cucina regionale. 2. Sentiero dei Picos de Europa - Spagna Nel cuore dei Picos de Europa, il percorso segue gole profonde e pareti rocciose spettacolari.

Ponti antichi, tunnel scavati nella roccia e panorami vertiginosi rendono questo trekking uno dei più scenografici della penisola iberica, ideale per gli escursionisti esperti che cercano sfide tecniche e panorami mozzafiato. 3. Great Ocean Walk - Australia Da Apollo Bay ai Dodici Apostoli, il sentiero attraversa spiagge selvagge, foreste profumate di eucalipto e scogliere battute dal vento. Lungo il percorso è possibile avvistare koala, wallaby e, in certi periodi, balene lungo la costa.

È un itinerario adatto a chi ama combinare natura incontaminata e avventure marine. 4. Sentiero del deserto del Mar Rosso - Egitto Questo itinerario, che parte da Ridi e si snoda fino al Mar Rosso, attraversa deserti rocciosi, canyon profondi e villaggi beduini. Le tappe più iconiche includono la visita a Petra e al Wadi Rum, dove le formazioni di arenaria rossa creano scenari quasi surreali, perfetti per gli amanti del trekking culturale. 5.

Kalalau Trail - Kauai, Hawaii Sulla costa di Nā Pali, il sentiero si inoltra tra scogliere tropicali, cascate impetuose e spiagge isolate. È un trekking impegnativo, ma le viste spettacolari sul Pacifico, le foreste pluviali e le piscine naturali lo rendono uno dei percorsi più memorabili del Pacifico. 6. Sentiero di La Palma - Isole Canarie Il percorso attraversa l'isola di La Palma passando per foreste nebbiose, gole vulcaniche e paesaggi selvaggi.

È un trekking intenso, lontano dalle rotte turistiche più frequentate, dove è possibile osservare la flora endemica e godere di panorami sull'Atlantico. 7. Sentiero Costiero di Fethiye - Turchia Tra Fethiye e Antalya, questo storico sentiero costiero collega rovine antiche, uliveti secolari e pittoreschi villaggi sul Mediterraneo. Ottobre è il periodo ideale per percorrerlo, grazie al clima mite e al limitato afflusso di turisti. 8.

West Highland Way - Scozia Il grande classico scozzese attraversa laghi cristallini, brughiere brumose e vallate spettacolari fino a Fort William. Tra i punti più iconici del percorso spicca la Devil's Staircase, una salita ripida con viste mozzafiato sulle Highlands. 9. Kumano Kodo - Penisola di Kii, Giappone Questo antico pellegrinaggio collega santuari shintoisti, foreste di cedri secolari e sorgenti termali. È un itinerario spirituale immerso nella natura giapponese, ideale per chi cerca tranquillità e riflessione interiore. 10.

Sentiero del Re - Lapponia svedese Attraversa tundra, valli glaciali e montagne remote, ed è celebre per il sole di mezzanotte in estate e per l'aurora boreale in inverno. Il panorama è unico, con ampie distese di neve bianca e laghi ghiacciati. 11. Pyg Track - Galles La vetta più alta del Galles offre sentieri panoramicosu laghi e vallate glaciali.

Il Pyg Track è uno dei percorsi più amati dagli escursionisti per la sua accessibilità e per le vedute spettacolari sulla campagna galesa. 12. Torres del Paine - Patagonia cilena Questo trekking remoto attraversa paesaggi estremi, con montagne imponenti, ghiacciai brillanti e praterie desolate. È considerato uno dei circuiti più australi del mondo, adatto a chi ricerca avventure lontane dalle masse. 13.

Sentiero di Gotemba - Monte Fuji, Giappone Tra i percorsi che conducono alla cima del Monte Fuji, Gotemba è uno dei più suggestivi. L'arrivo in vetta all'alba regala una vista indimenticabile sull'intero simbolo giapponese avvolto dalle nuvole. 14. Sentiero Costiero di De Hoop - Sudafrica Nella riserva di De Hoop, il sentiero costiero offre avvistamenti spettacolari di balene tra giugno e novembre. Il paesaggio alterna dune dorate, scogliere a picco sull'oceano e spiagge incontaminate. 15.

Sentiero della Costa dell'Inghilterra - 1.400 km Primo sentiero al mondo a seguire l'intera costa di un Paese, attraversa spiagge sabbiose, promontori rocciosi e castelli medievali lungo oltre 1.400 chilometri, offrendo una panoramica completa della diversità costiera britannica. 16. Meru - Tanzania Meno famoso del Kilimangiaro ma altrettanto spettacolare, il Meru attraversa il Parco Nazionale di Arusha tra foreste lussureggianti e fauna selvatica africana, regalando incontri ravvicinati con elefanti, bufali e leoni. 17.

Overland Track - Tasmania, Australia Questo trekking attraversa spiagge bianche, foreste di eucalipto e aree naturali abitate da wombat, wallaby e altre specie simbolo dell'Australia. È ideale per chi vuole combinare avventura e osservazione della fauna. 18. Grand Canyon Rim-to-Rim - Stati Uniti Un itinerario spettacolare nel sud‑ovest americano tra canyon di roccia rossa, guadi e pareti scolpite dall'acqua. È un trekking impegnativo ma memorabile, che porta gli escursionisti a percorrere l'intera profondità del Grand Canyon. 19.

Tour du Mont Blanc - Alpi, Francia‑Italia‑Svizzera Uno dei grandi classici dell'escursionismo alpino, il percorso circonda il Monte Bianco attraversando ghiacciai, passi panoramici e pittoreschi villaggi di montagna, offrendo viste spettacolari su tre paesi. Questi percorsi rappresentano la più ampia varietà di esperienze escursionistiche disponibili sul pianeta, dalla spiritualità dei pellegrinaggi alle sfide alpine più tecniche, passando per le meraviglie naturali dei deserti, delle foreste pluviali e delle coste selvagge.

Ogni sentiero è stato selezionato per la sua capacità di offrire avventure autentiche, sostenibili e profondamente immerse nella natura. Gli amanti del trekking troveranno così nuove mete da esplorare, completando il proprio bagaglio di esperienze con paesaggi unici e culture locali vibranti, tutto con la sicurezza di percorsi ben curati e supportati da guide esperte ove necessario





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