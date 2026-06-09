I ballottaggi nei Castelli Romani suonano l'allarme per il centro-sinistra: la destra conquista roccaforti storiche, divisioni interne decisive

L'analisi dei risultati dei ballottaggi nei comuni dei Castelli Romani rivela una tendenza politica allarmante per il centro-sinistra in vista delle prossime elezioni nazionali. La destra ha conquistato tutti i comuni in votazione, inclusa Genzano di Roma, feudo della sinistra dal 1946. La frammentazione del campo progressista, con candidati divisi e nessun apparentamento, ha spianato la strada alla vittoria di Giorgia Meloni. Il parallelo con la sconfitta di Livorno nel 2014 è evidente. Nonostante gli avvertimenti, le divisioni interne, le beghe personalistiche e la mancata ricomposizione minano la credibilità della coalizione, raccogliendo addirittura nuovi consensi per gruppi scissionisti. Senza una profonda autocritica e un progetto unitario, la strada per le politiche si preannuncia in salita, con il rischio di una facile riconferma della destra.

L'esito dei ballottaggi nei Castelli Romani offre un significativo dato politico che proietta ombre lunghe sulle prospettive del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni nazionali.

La destra, guidata da Giorgia Meloni, ha conquistato tutti i comuni chiamati al voto, ovvero Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma e Nemi, ribaltando una tradizione politica secolare. Il caso più eclatante è quello di Genzano, roccaforte storica della sinistra fin dal 1946, prima con il PCI e poi con i suoi eredi, che per la prima volta è passata al centrodestra.

La sconfitta del candidato del Partito Democratico, sostenuto da un campo largo eterogeneo, è stata aggravata dalla frammentazione del centro-sinistra: una candidata uscita polemicamente dal Pd ha ottenuto il 17% e un ex sindaco di tradizione democristiana, in passato sostenuto anche dal Pd, il 13%. Questi voti, non confluito in un apparentamento, hanno permesso alla destra di vincere al ballottaggio.

Il risultato ricorda, nelle proporzioni, la storica sconfitta del 2014 a Livorno, dove il PD perse a favore del M5S. Anche qui, le divisioni interne e le scelte politiche contestate, come l'appoggio al termovalorizzatore di Roma da parte del sindaco Gualtieri, hanno pesato. Il successo del centrodestra è stato indiscutibile, ma è la clamorosa incapacità del centro-sinistra di gestire la propria coalizione il vero problema.

La candidata del Pd, percepita come sgradita dalla base, è stata ricandidata comunque, mentre le beghe personalistiche hanno soffocato lo spirito di unità. Elly Schlein ha dato il suo imprimatur, ma sembra non essere stata pienamente consapevole delle dinamiche locali. Le divisioni non accennano a cessare: l'esempio di Pina Picierno, uscita polemicamente dal Pd e promotrice di Spazio Pubblico, che in pochi giorni ha raccolto 7500 adesioni, dimostra che la diaspora continua.

La corsa del centro-sinistra assomiglia pericolosamente a quella del treno nel film "Il ponte delle spie": c'è ancora tempo per fermarsi prima della catastrofe, ma al momento gli ingredienti per una ricomposizione sembrano assenti. Le elezioni nazionali potrebbero quindi vedere una destra trionfante, con il Pd e il M5S divisi, con Forza Italia ancorata alla sua collocazione storica, e un centro che non esiste come forza autonoma.

Il centrosinistra deve riflettere su questo avvertimento locale, che evidenzia come le divisioni e l'arroganza politica portino a sconfitte storiche. La lezione dei Castelli Romani è chiara: senza unità e senza un vero riformismo conciliabile con le istanze popolari, la sconfitta alle politiche non solo è possibile, ma decisamente probabile. Il tempo per l'autocritica e per riparare alle fratture stringe, e i segnali attuali sono preoccupanti.

La destra festeggia, ma il centro-sinistra sembra ancora immerso nelle proprie battaglie interne, incapace direcognizzare l'emergenza





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