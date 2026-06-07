I bambini di San Lorenzo insegnano l'integrazione

Al parco di San Lorenzo, uno dei quartieri più multiculturali di Roma, i bambini giocano insieme senza badare alle origini. Una lezione di integrazione che fa riflettere sulla società che cambia e sulla necessità di accogliere il nuovo tessuto sociale.

Al parco di San Lorenzo, uno dei quartieri più multiculturali di Roma, un ragazzino romano chiede a un coetaneo di origine pakistana: 'Ma tu credi a Buddha?

'. Riceve un disinteressato 'no' e ricomincia a giocare con le pistole ad acqua. Un altro bambino spiega che non bagna Ashley perché gli sta simpatico e si allea con quello che sembra il futuro Will Smith. Più in là, Sai, seguito dalla mamma indiana, va verso lo scivolo con un paio di bambini italiani.

Emma e Marina fanno la lotta coreana con Maryam, pakistana, mentre Malik mostra le mosse di taekwondo imparate a lezione. Probabilmente vanno tutti alla stessa scuola. Davanti al campetto di calcio, uno spilungone dai tratti asiatici propone una partita.

'Facciamo Italia contro Bangladesh? ', suggerisce il biondino con la maglia della Roma. Una normalità che sembra impossibile dopo aver visto i video dell'influencer Simone Carabella che mangia un panino con la porchetta davanti ai musulmani durante una loro festa, o dopo aver sentito il popolo di Vannacci gridare allo 'straniero che delinque'. Ma i bambini semplificano e insegnano a chi è capace di osservare e ascoltare.

La lezione di integrazione al parchetto è meglio di qualunque manifesto sociale. Davanti a quella fotografia multiculturale di una nuova generazione, non esiste nessun 'pericolo islamico', non ci sono 'invasori', non c'è chi vuole fare 'il padrone a casa nostra'. C'è invece una società che cambia, come è cambiata in passato anche con i flussi migratori interni. E per un calabrese dell'Aspromonte trapiantato a Torino negli anni '50, non era tanto più semplice integrarsi.

Quel parchetto non è una bolla ma la realtà, e con la realtà non ci si combatte, ci si convive. Bisognerebbe imparare dai bambini ad accogliere un nuovo tessuto sociale. In quanto alle nostre radici, basterebbe esserne sicuri, annaffiarle, per non vivere sempre tutto come una costante minaccia





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Integrazione Bambini Multiculturale Società Cambiamento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

7 giugno 1987, a Roma festeggiano con un nuovo centravanti. Si tratta di Rudi VoellerIl 7 giugno del 1987, all'aeroporto di Roma Fiumicino, sbarca il nuovo bomber della Roma.

Read more »

“Perdersi a Roma”, affresco corale d’una città impossibile da raccontareElogio di un libro di citazioni, interviste e geografie sentimentali che compongono il mosaico della Capitale, scritto da Roberto Carvelli

Read more »

Gelato a 44 euro a Roma, la denuncia di una turista Usa: 'Una trappola per turisti'Una turista americana racconta su Facebook di aver pagato 44 euro per due gelati in una gelateria a due passi da Piazza Navona, suscitando polemiche e discussioni sul rispetto dei prezzi e la tutela dei visitatori a Roma.

Read more »

Tragedia a San Lorenzo: muore a 29 anni per infartoNicola, 29 anni, di San Lorenzo, muore nella notte per un infarto. La compagna lo trova senza vita al mattino. Sconvolge la comunità. Era agricoltore, appassionato di cucina, volontario in Pro loco.

Read more »