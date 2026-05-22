I benefici e i pitfalli di una relazione aperta

Un articolo che fornisce informazioni sulle relazioni aperte, le loro origini, i benefici e i pitfalli. Ratschiede di condivideranno gli scopi, le modalità di incontroFACEBOOK LINK con i partner esterni, il tempo nel quale vederlisi, e le esperienze sessuali consentite. L'equilibrio non si basa sulla mancanza di regole ma da regole vive, condivise e rinegoziabili nel tempo.

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Non nasce dalla mancanza di controllo o di fiducia ma quando non si rispettano più i confini stabiliti in precedenza





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