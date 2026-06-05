I Black Keys tornano con un album che esalta la liberazione e il blues

Il nuovo album dei Black Keys, 'Let's Rock', è un tributo al blues, al folk e al country, e rappresenta la liberazione per Dan Auerbach, che ha trovato conforto nella registrazione del disco insieme al suo compagno di band Patrick Carney. L'album, che presenta un sound grezzo e imperfetto, è stato registrato in modo tradizionale, con tutti i musicisti in studio insieme. I Black Keys hanno anche dato nuova vita a un brano di Ike Turner, e dimostrano ancora una volta la loro capacità di creare hit.

Il rock, secondo Bono, rappresenta la liberazione in tutte le sue forme: politica, spirituale e sessuale. Dan Auerbach, chitarrista e metà dei Black Keys , ha trovato la sua liberazione registrando un album con il suo compagno di band Patrick Carney e altri musicisti.

Il risultato è un disco che si ispira al blues, al folk e al country, e che diventa una colonna sonora perfetta per un viaggio immaginario nel delta del Mississippi. L'album, intitolato 'Let's Rock', è stato registrato in modo tradizionale, con tutti i musicisti in studio insieme, e presenta un sound grezzo e imperfetto che lo rende perfetto.

I Black Keys hanno anche dato nuova vita a un brano di Ike Turner, un autore che non è passato alla storia come un personaggio positivo, ma che ha comunque lasciato il suo segno nell'evoluzione della musica contemporanea. Il disco è pragmatico e privo di fronzoli, ma riesce a creare atmosfere ossessive, come in 'Junior Kimbrough'.

Con questo progetto, i Black Keys dimostrano ancora una volta la loro capacità di creare hit, come hanno già fatto in passato con brani come 'Lonely Boy'





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