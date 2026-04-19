I Brownies: un Mistero Goloso tra Leggenda e Storia Culinaria Americana

Esploriamo le affascinanti origini dei brownies, i celebri dolcetti al cioccolato americani, tra miti, teorie e ricette storiche, dalla figura di Fannie Farmer all'hotel Palmer House.

È sorprendente che i dolcetti al cioccolato più celebri d'America non abbiano un'origine univoca e ben definita, ma che la loro nascita sia avvolta nel mistero e nella leggenda. Forse questo fascino enigmatico è in parte dovuto al loro nome, brownies, che evoca gli spiritelli dispettosi del folklore britannico, entrati a far parte della cultura popolare americana verso la fine dell'Ottocento grazie alle illustrazioni di Palmer Cox.

I brownies sono, nella loro essenza, dolci al cioccolato cotti in teglia e successivamente tagliati in quadretti o rettangoli. Offrono la praticità di un biscotto unita alla consistenza invitante di una torta. La loro preparazione richiede pochi ingredienti fondamentali: cioccolato o cacao, burro, zucchero, uova e farina, spesso arricchiti con l'aggiunta di noci. Gran parte della loro straordinaria popolarità risiede nella loro facilità di preparazione, nel loro gradimento universale e nel loro status di comfort food per eccellenza nella tradizione dolciaria americana.

Esistono diverse teorie sull'inventore della ricetta originale dei brownies. Una delle ipotesi più accreditate li colloca a Boston. Qui, nel 1896, la rinomata food writer Fannie Farmer pubblicò la prima edizione del suo 'Boston Cooking-School Cook Book'. Questo volume è tutt'oggi considerato un testo fondamentale nella storia gastronomica americana, poiché introdusse un concetto rivoluzionario di misurazione universale in cucina. Con Fannie Farmer, la cucina smise di basarsi sull'improvvisazione visiva; infatti, insegnò che tazze e cucchiai dovevano essere misurati rasi e livellati, stabilendo per la prima volta un sistema di misurazione affidabile e condiviso.

Tra le ricette presentate in quel libro, si legge per la prima volta il nome 'brownie', riferito a dei biscottini a base di melassa e frutta secca. Tuttavia, questi primi 'brownies' erano ancora privi di cioccolato. Occorrerà attendere la revisione del libro pubblicata nel 1906 per trovare la prima vera ricetta di brownies al cioccolato firmata da Fannie Farmer. Negli anni successivi, questa ricetta fu ulteriormente perfezionata sia attraverso le pubblicazioni sia nelle cucine dei numerosi allievi della Farmer.

A complicare ulteriormente il quadro delle origini interviene un libro del 1904, il 'Cook Book' del Service Club di Chicago. Questo testo contiene la ricetta dei 'Bangor Brownies', alimentando così la versione che attribuisce l'origine di questi dolci a una casalinga di Bangor, nel Maine. Secondo questo racconto, la donna stava preparando una torta al cioccolato, ma dimenticò di aggiungere il lievito. La torta, di conseguenza, collassò su se stessa. Invece di scartarla, la tagliò in barrette e le servì ai suoi ospiti, ottenendo un notevole successo.

Sebbene questa storia sembri quasi certamente apocrifa, il fatto che sia ambientata a Chicago ci porta a un'ulteriore interpretazione delle origini dei brownies: quella che li fa nascere nelle cucine dell'hotel Palmer House. Il Palmer House fu il dono di nozze del magnate Potter Palmer alla sua giovane moglie, Bertha Honoré Palmer, una figura di spicco dell'alta società di Chicago e, a quanto pare, legata anche alla nascita del brownie. Secondo la ricostruzione storica dell'hotel, nel 1893 Bertha fu nominata presidente del Board of Lady Managers della World's Columbian Exposition, un'enorme fiera internazionale organizzata per celebrare i quattrocento anni dallo sbarco di Cristoforo Colombo.

L'esposizione era pensata per mostrare al mondo la modernità, la ricchezza e le ambizioni degli Stati Uniti. Per quell'occasione speciale, Bertha chiese a Joseph Sehl, il pastry chef dell'hotel, di creare un dolce che fosse simile a una torta, ma più pratico da trasportare, destinato alle visitatrici dell'esposizione, che dovevano affrontare lunghe ore di cammino per ammirare le varie attrazioni. Da questa richiesta sarebbe nato un dolce al cioccolato denso e ricco, guarnito con una copertura di noci e albicocca. Il Palmer House rivendica questo dolce come il primo vero brownie e ancora oggi ne custodisce e promuove la ricetta.

Da allora, e per tutto il corso del Novecento fino ai giorni nostri, le ricette dei brownies si sono moltiplicate all'infinito, entrando stabilmente a far parte della cucina domestica e dell'immaginario collettivo, prima americano e poi estendendosi a tutto il resto del mondo. La ricetta originale dei brownies di Fannie Farmer, adattata per la cucina moderna, richiede i seguenti ingredienti: 200 grammi di zucchero, 115 grammi di burro, 115 grammi di cioccolato fondente al 70%, 95 grammi di farina 00, 80 grammi di noci spezzettate, 2 uova, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale.

Il procedimento prevede di sciogliere il burro insieme al cioccolato a bagnomaria, lasciando poi intiepidire il composto. In una ciotola separata, si mescolano le uova con lo zucchero, senza montarli eccessivamente. A questo punto, si uniscono la vaniglia e il composto di burro e cioccolato. Successivamente, si incorporano delicatamente la farina e il sale, mescolando per amalgamare tutti gli ingredienti, e infine si aggiungono le noci. L'impasto così ottenuto va versato in una teglia quadrata di circa 20 cm, precedentemente rivestita di carta da forno, livellandolo accuratamente.

La cottura avviene in forno statico preriscaldato a 170°C per circa 22-28 minuti. È fondamentale controllare il centro del dolce, che dovrà rimanere leggermente umido. Una volta sfornati, i brownies devono raffreddarsi completamente prima di essere tagliati in quadrotti perfetti.





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