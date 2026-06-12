I capi e accessori must-have per un'estate all'insegna dell'eleganza e della sostenibilità

Una selezione dei pezzi freschi, etici e chic che hanno conquistato il nostro cuore. Dalle gonne in lino ai sandali vegani, passando per gioielli e borse innovative: ecco cosa non può mancare nel guardaroba estivo.

La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni.

Con l'aria condizionata accesa, un caffè freddo tra le mani e una pazza voglia di partire per le vacanze, cosa che però per moltissimi di noi è ancora un lontano miraggio, con queste temperature da sopportare in città ce lo meritiamo almeno un po' di pezzi freschi che non ci facciano rinunciare all'eleganza che ci piace sempre un sacco. Ecco la nostra selezione di must-have che ci hanno fatto innamorare a prima vista questa settimana e che vorremmo assolutamente avere nel nostro armadio, ASAP.

Iniziamo con un capo che arriva direttamente dal cuore del Salento ed è la quintessenza della lentezza mediterranea: una maxi gonna in 100% lino certificato European Flax, parte della collezione del brand di resortwear fondato nel 2024 da Alexa Minerva. Ci piace perché è un capo etico, realizzato a mano a Matino da artigiane locali, declinato in una palette che fa subito estate.

È il pezzo perfetto da mettere in valigia: di giorno si indossa con un crop top in maglia o una camicia oversize e sandali flat, mentre di sera si mixa con un top in seta, un tacco e qualche bijoux. Un altro pezzo da non perdere è il sandalo sporty-chic di SAYE, ispirato all'eleganza rétro dei campi da tennis, con un'estetica semplice e raffinata.

Realizzato in corn napa derivata dal mais, con interni in cotone bio e PET riciclato, per ogni paio venduto il brand pianta due alberi in Kenya. Così versatili e chic da abbinare sia a un maxi dress leggero romantico che a bermuda, questi sandali sono un must per weekend in città. Passiamo agli accessori che fanno la differenza.

Il bracciale della collezione Nodo di Bluespirit è un gioiello statement in oro 18 carati che unisce un significato profondo a un'estetica d'avanguardia, resa unica dalla texture geometrica a micro-prismi. Cattura i riflessi del sole regalando una luminosità vibrante sulla pelle nuda, ed è quel classico accessorio che fa il look da solo: perfetto di giorno per illuminare outfit da ufficio, irresistibile la sera stratificato con altri bracciali sottili per l'aperitivo.

Poi, gli occhiali da sole di ETNIA BARCELONA: una nuova capsule in edizione limitata che reinterpreta il motivo senza tempo delle linee, traendo ispirazione dai contrasti cromatici di Ibiza tra turchese del mare e colori caldi del tramonto. Montature audaci e cool per chi cerca un accessorio dal carattere deciso per l'estate. Non dimentichiamo la borsa Zanclea, presentata in anteprima a 10 Corso Como: un brand che ridefinisce la business bag per imprenditrici.

Leggerissima e super capiente, ospita laptop, cavi e beauty essentials durante giornate in movimento tra treni e aeroporti. Realizzata con materiali riciclati ad alta innovazione in collaborazione con ACBC, riduce l'impatto di CO2 dell'88% rispetto alla pelle. Il colpo di genio sono le spalline removibili che la trasformano in zaino in un secondo. Noi ci siamo innamorate di questa variante super chic.

Infine, due proposte per completare il guardaroba estivo. L'orologio Maurice Lacroix è l'accessorio definitivo che interpreta il fascino discreto: proporzioni armoniose, bracciale in acciaio a cinque file e quadrante in madreperla impreziosito da diamanti naturali certificati, racchiude un irresistibile gusto vintage. È un gioiello versatile, un camaleonte di stile per ogni occasione estiva, dal mattino alla sera.

E per chi ama l'occasionwear, l'abito a palloncino Made in Italy è un sogno a occhi aperti: volumi ariosi, lavorazioni tridimensionali e motivi di petali in georgette. La sfumatura pastello valorizza la prima tintarella. Di giorno si abbina con ballerine crochet per un look iper-femminile, mentre per un cocktail party basta puntare su mini pouch floreale 3D e mules dal tacco sottile per essere impeccabili. Con questi pezzi, l'estate è già iniziata





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