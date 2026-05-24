I Cesaroni - La famiglia Garbatella non ha il successo esatto sperato. Cronache di una possibile fine

La famiglia Cesaroni si trova ora di fronte a un momento di svolta, dopo anni in cui ha tentato di trovare il giusto equilibrio tra successo e fallimenti. Il comune denominatore di questi ultimi due anni è il calo degli ascolti, un cambiamento che potrebbe portare alla distruzione del progetto.

Dopo anni di attesa, la famiglia della Garbatella ottiene risultati inferiori rispetto alle aspettative iniziali. I numeri importanti per valutare eventuali conferme di una nuova stagione, ma finora non abbastanza solidi da blindare il futuro della famiglia della Garbatella.

In caso si stia valutando una nuova modifica al palinsesto, dopo la scelta delle ultime settimane di trasmettere un solo episodio a serata. Una decisione presa anche per evitare che la fiction terminasse troppo tardi, dopo le proteste di molti fan per l'orario di messa in onda. La prima puntata, andata in onda il 13 aprile 2026, aveva registrato un ottimo risultato: 3.486.000 spettatori con il 22,6% di share. Già dalla settimana successiva, però, il calo è stato netto.

La terza puntata ha confermato la frenata, con 2.140.000 spettatori e il 15,2% di share. Mediaset ha modificato la programmazione, scegliendo di trasmettere una sola puntata per sera. La mossa ha inizialmente riportato il pubblico a 2.730.000 spettatori con il 15,6% di share, ma non è bastata a invertire davvero la tendenza. Il prossimo episodio andrà regolarmente in onda lunedì 25 maggio, ancora una volta con una sola puntata a settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, il finale potrebbe arrivare prima del previsto, con un accorpamento finale. Questa scelta avrebbe l'effetto di archiviare prima la programmazione della serie e di riorganizzare la prima serata delle settimane successive. Il futuro della famiglia Cesaroni resta ancora aperto. Gli ascolti della messa in onda televisiva pesano, ma il rendimento in streaming potrebbe diventare un ulteriore elemento per capire se la famiglia noir avrà ancora spazio dopo questa stagione del ritorno





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