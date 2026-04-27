I Cesaroni tornano in TV: tra amori, equivoci e un orario di messa in onda contestato

La serie 'I Cesaroni' è ripartita su Canale 5 con la seconda puntata, tra le difficoltà amorose di Adriano, i tentativi di Marco di spiare la figlia Marta e le polemiche sull'orario di trasmissione. La famiglia più amata della TV italiana è tornata ad animare la Garbatella.

La longeva serie televisiva ' I Cesaroni ' è tornata sul piccolo schermo italiano, precisamente su Canale 5 , dopo un'attesa di dodici anni dalla conclusione della sesta stagione.

La seconda puntata, trasmessa lunedì 27 aprile, ha riproposto le dinamiche familiari e gli equivoci che hanno reso celebre la serie, ambientati nel quartiere della Garbatella a Roma. La trama si concentra sulle vicende di Adriano, il figlio minore, alle prese con una cotta per una compagna di classe, Federica, e i goffi tentativi dei nonni Giulio (Claudio Amendola) e Carlo (Ricky Memphis) di offrirgli consigli.

La situazione si complica ulteriormente con l'arrivo di un ex compagno di classe di Adriano, ora produttore musicale, che inaspettatamente risolve i suoi problemi sentimentali. Parallelamente, Virginia (Marta Filippi) lavora alla creazione di un nuovo menu per la bottiglieria di famiglia, trasformata in ristorante, con l'aiuto di Walter (Ludovico Fremont) nel ruolo di sous chef.

Marco (Alessandro Gassmann), il padre, si trova a gestire le complicazioni amorose della figlia Marta (Valentina Bivona), scoprendo la sua infatuazione per Jonathan e ricorrendo a metodi discutibili, come la creazione di un profilo falso sui social media per spiarla. La reazione di Marta alla scoperta del piano del padre è di comprensibile rabbia.

A complicare ulteriormente le cose, arriva una telefonata da Eva che annuncia la necessità per Marta di tornare negli Stati Uniti per risolvere questioni familiari in sospeso. La serie, riconosciuta con il Premio Famiglia Tv Lazio 2026 per la sua rappresentazione autentica dei legami familiari, ha suscitato anche polemiche tra i fan per l'orario di messa in onda, spesso posticipato rispetto all'orario annunciato. Claudio Amendola, interpellato sull'argomento, ha risposto con una battuta, rimandando la responsabilità a Mediaset.

Gli ascolti della seconda puntata hanno registrato un calo rispetto all'esordio, ma la serie continua a mantenere un seguito affezionato grazie alla sua capacità di combinare ironia, conflitti e momenti di tenerezza





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