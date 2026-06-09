I croati in Serie A: Pasalic, Kulenovic e il futuro di Modric nella massima italiana

L'agenzia di rappresentanza commenta le prestazioni di Pasalic, Kulenovic e altri giovani croati in Serie A, analizzando le speranze di rinnovamento, le ambizioni per il prossimo Mondiale e il possibile prolungamento di Modric al Milan.

L'agenzia di rappresentanza ha commentato le recenti prestazioni dei propri assistiti nella massima serie italiana, soffermandosi in particolare su tre calciatori croati che stanno lasciando il segno sia in squadra che nella nazionale.

Il portavoce ha sottolineato che, nonostante la qualità della rosa dell'Atalanta, la squadra avrebbe dovuto puntare almeno a un posto in Europa League. Tuttavia, l'avvio di campionato è stato caratterizzato da una perdita di punti troppo consistente per poter essere colmata in seguito. In questo contesto, l'attaccante Josip Pasalic è stato definito una risorsa importante, anche se non sempre titolare nella fase finale della stagione, e il suo entusiasmo per il prossimo Mondiale è evidente.

Pasalic ha recentemente rinnovato il contratto con i bergamaschi, dichiarando la volontà di chiudere la sua carriera internazionale nella città e di tornare poi all'Hajduk Spalato, pur riconoscendo che nel calcio nulla è programmato con certezza. Il dialogo è proseguito con le osservazioni su Marko Kulenovic, centrocampista del Torino, che ha avuto molte opportunità sotto l'allenatore Baroni, ma ha registrato un rendimento più limitato con D'Aversa.

Kulenovic ha espresso grande ambizione per la prossima stagione e ha ribadito il suo orgoglio di indossare la maglia torinese. L'agenzia ha inoltre offerto un'analisi sulla crescita di due giovani croati, Luka Sucic dell'Inter e Dominik Baturina del Como, affermando che il loro potenziale li porterà a diventare giocatori di caratura europea, se non mondiale, grazie anche a un contesto di sviluppo che li conosce da tempo.

Infine, il portavoce ha espresso ammirazione per Luka Modric, considerandolo uno dei più forti centrocampisti di tutti i tempi e un esempio di comportamento sia dentro che fuori dal campo.

Ha lasciato aperta la possibilità che il campione croato possa prolungare la sua avventura al Milan per un ulteriore anno, elemento che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per la Serie A. L'intervista ha toccato anche altri temi di attualità del calcio italiano, come le trattative di mercato per difensori dell'Inter, le critiche a Spalletti, le proposte di nuovi allenatori e le preoccupazioni sui procuratori, ma il filo conduttore è rimasto la presenza e l'impatto dei calciatori croati nella massima divisione nazionale, un fenomeno che, secondo l'agenzia, continuerà a crescere nei prossimi anni





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