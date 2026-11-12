I Data Center perdono in Ohio e Texas: sconfitta per Trump e Tech

Le elezioni di metà mandato negli USA hanno visto i democratici riconquistare Camera e Senato. L'industria dei data center subisce una pesante battuta d'arresto dopo l'opposizione popolare in Ohio e Texas, nonostante gli investimenti miliardari.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno segnato una svolta significativa nel panorama politico nazionale, infertendo un duro colpo al presidente Donald Trump. I democratici non solo hanno riconquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato, strappandole ai repubblicani, ma hanno anche vinto le cariche di governatore in numerosi stati, comprese aree precedentemente considerate inaccessibili. Tuttavia, la sconfitta più pesante sembra essere subita dall'industria tecnologica, che mira a disperdere enormi data center in tutto il paese per supportare l' intelligenza artificiale generativa. Nonostante gli sforzi, il modello di sviluppo imposto dalla Silicon Valley ha incontrato una forte resistenza elettorale.

Sconfitta Tech oltre quella di Trump

L'industria tecnologica ha subito una battuta d'arresto più severa rispetto alla perdita politica di Trump, fallendo nel suo obiettivo di espansione capillare dei data center. A nulla sono serviti i più di 400 milioni di dollari sparsi da Elon Musk per sostenere i repubblicani, con un focus particolare sul Texas, dove l'imprenditore ha deciso di risiedere. Analogamente, gli investimenti di altre aziende del settore delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale non hanno prodotto i risultati sperati. Un sondaggio condotto dalla NBC all'uscita dei seggi ha rivelato che il 56 per cento degli elettori ha considerato l'intelligenza artificiale e la costruzione di data center come fattori decisivi o molto importanti nella loro scelta del Congresso.

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Campagne contro i Data Center in Ohio e Texas

I democratici hanno condotto campagne mirate accusando i repubblicani di favorire la costruzione di impianti dannosi per le comunità locali, ottenendo risultati concreti. Un esempio emblematico è la vittoria di Sherrod Brown al Senato in Ohio, dove ha attaccato l'avversario Jon Husted. Brown ha accusato Husted di aver "regalato i soldi delle nostre tasse alla Meta, un'azienda che vale duemila miliardi di dollari, pur di convincerla a insediarsi nel nostro stato". Nonostante il tentativo di Husted di proporne il Ratepayer protection act per proteggere gli utenti dagli aumenti delle bollette, la sconfitta è stata netta. Situazioni simili si sono verificate in Pennsylvania, New Jersey, Virginia, e l'espansione nei Texas, Ohio e Georgia è passata ai democratici. Gina Hinojosa diventerà la prima governatrice democratica del Texas dal 1990 dopo aver campaigned contro i nuovi impianti.

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Reazioni dei Mercati e Nuove Strategie Tech

Dopo le elezioni, il settore ha reagito rapidamente adattando le sue strategie operative per rispondere alle preoccupazioni ambientali e sociali. I titoli delle aziende legate ai data center hanno registrato perdite in borsa, mentre Elon Musk ha suggerito che i data center nello spazio potrebbero ora sembrare "piuttosto allettanti" dato il rischio di abbandono dei progetti in Texas. Amazon ha annunciato che non utilizzerà più accordi di riservatezza con le autorità locali per la costruzione di nuovi impianti. Inoltre, il settore prevede l'adozione diffusa di sistemi di raffreddamento a circuito chiuso per ridurre il consumo idrico, anche se non sono stati chiariti i rischi chimici associati. Le aziende intensificheranno le iniziative di rassicurazione verso le comunità locali per mantenere le costruzioni.

Finanziamenti e Regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale

La dinamica dei finanziamenti elettorali mostra una frattura all'interno del settore dell'intelligenza artificiale. Sebbene la maggior parte dei fondi tech fosse andata ai repubblicani, i super PAC legati all'IA hanno speso di più per i democratici secondo i dati della ricercatrice Molly White. Parallelamente, aziende come Anthropic sostengono una regolamentazione stringente, denunciando rischi catastrofici come l'estinzione umana. Questa divergenza evidenzia come l'industria sia ora sulla difensiva e costretta a rivedere i propri piani di espansione. Nonostante la vittoria democratica, rimane necessario vigilare attentamente sulle future mosse dell'industria e sulla sua influenza politica nel contesto post-elettorale.