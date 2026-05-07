I David di Donatello 2026: Trionfo Assoluto di Le città di pianura

La 71esima edizione dei David di Donatello incorona Francesco Sossai e il suo film Le città di pianura con otto premi, celebrando l'eccellenza del cinema italiano.

La 71esima edizione dei David di Donatello si è conclusa lasciando un segno indelebile nella storia recente del cinema nazionale, confermando il ruolo di questo prestigioso premio come il termometro più accurato della qualità artistica in Italia.

La serata, caratterizzata da un clima di grande attesa e celebrazione, ha messo in luce la straordinaria vitalità di un settore che continua a rinnovarsi, capace di coniugare l'eredità dei grandi maesti con l'audacia delle nuove generazioni. L'evento non è stato solo una consegna di premi, ma un vero e proprio manifesto della diversità narrativa contemporanea, dove storie intime e riflessioni sociali profonde hanno trovato spazio e riconoscimento, dimostrando che il pubblico e la critica sono sempre più attenti a opere che sappiano scavare nell'anima umana con onestà e visione.

Il protagonista assoluto della serata è stato senza dubbio il film Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai, che ha letteralmente travolto la concorrenza conquistando ben otto statuette. Questo trionfo storico non è stato solo quantitativo, ma ha riguardato le categorie più ambite e significative: il premio per il Miglior Film e quello per la Miglior Regia sono andati a Sossai, consacrandolo come una delle voci più autorevoli del panorama cinematografico attuale.

La forza dell'opera è risieduta anche in una scrittura impeccabile, che ha permesso a Francesco Sossai e Adriano Candiago di vincere il premio per la Migliore Sceneggiatura Originale. A dare corpo e anima alla narrazione è stata l'interpretazione magistrale di Sergio Romano, premiato come Miglior Attore Protagonista per una prova attoriale carica di intensità.

Il successo è stato completato dal riconoscimento al Miglior Produttore per Marta Donzelli e Gregorio Paonessa di Vivo Film e dalla vittoria della canzone originale Ti, firmata da KRANO, che ha aggiunto una dimensione sonora suggestiva e moderna al racconto visivo. Accanto al dominio di Sossai, altre pellicole hanno saputo distinguersi per qualità e originalità.

La città proibita di Gabriele Mainetti ha ottenuto tre premi, tra cui quello per la Migliore Fotografia assegnato a Paolo Carnera, sottolineando l'importanza dell'estetica e della luce nel costruire l'atmosfera del film. Parallelamente, Le assaggiatrici di Silvio Soldini ha trovato ampio riscontro, vincendo tre David, tra cui quello per la Migliore Sceneggiatura non originale, frutto del lavoro collettivo di Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia.

L'opera è stata inoltre amatissima dal pubblico più giovane, aggiudicandosi il David Giovani. Per quanto riguarda le interpretazioni, Aurora Quattrocchi ha emozionato tutti con la sua prova in Gioia mia, vincendo come Migliore Attrice Protagonista, mentre Lino Musella in Nonostante e Matilda De Angelis in Fuori hanno ricevuto il premio come migliori attori non protagonisti, confermando il loro immenso talento. La serata si è chiusa con omaggi doverosi alle figure che hanno plasmato il cinema mondiale e italiano.

Gianni Amelio è stato onorato con il David alla carriera, un riconoscimento meritato per un percorso artistico di rara profondità. Il David speciale è andato a Bruno Bozzetto, maestro dell'animazione e della satira, mentre il prestigioso Premio Cinecittà ha premiato l'arte di Vittorio Storaro, il mago della luce.

Non è mancata l'attenzione al cinema documentario e ai cortometraggi: il premio per il miglior documentario è andato a Roberto Rossellini - Più di una vita, mentre il cortometraggio Everyday in Gaza di Omar Rammal ha portato una riflessione necessaria e urgente sull'attualità. Infine, l'apertura internazionale è stata garantita da Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra, vincitore come Miglior Film Internazionale.

Questa edizione dei David di Donatello ha così dimostrato che il cinema italiano, pur nelle sue diverse forme, resta un'eccellenza capace di emozionare e far riflettere





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