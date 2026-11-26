Il giallo italiano torna su Sky e NOW con la quattordicesima stagione de I Delitti del BarLume. Trailer, date di messa in onda e cast completo dei nuovi personaggi.

La serie televisiva I Delitti del BarLume, prodotta da Sky Original, annuncia il ritorno per la quattordicesima stagione con due nuove puntate che promettono intrecci di giallo e ironia. La fiction, liberamente ispirata all'universo letterario di Marco Malvaldi e pubblicata da Sellerio, debutterà in esclusiva sulle piattaforme Sky Cinema e NOW. Gli episodi In altissimo mare e Il diavolo fa le pentole andranno in onda per due lunedì consecutivi, rispettando la tradizionale programmazione serale.

Trama: Omicidi a Pineta e caos occulto

La narrazione si apre con una nuova estate nel quartiere di Pineta, ma la commissaria Fusco, interpretata da Lucia Mascino, non ha tempo per rilassarsi. Il primo caso vede la scoperta del cadavere di un imprenditore sul suo yacht, circostanza che accende i riflettori sui sospetti legati a illeciti sversamenti in mare. Questa dinamica porta alla creazione di una task force improbabile che vede coinvolti l'ispettore Tassone e la Guardia Costiera in una collaborazione forzata.

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Nello stesso periodo, la vita al BarLume viene sconvolta dalle vicende personali di Marchino, conquistato da una devota di una setta evangelica, un evento che intreccia proselitismo e nuove tendenze musicali trap. La tensione aumenta drasticamente quando viene ritrovato un altro cadavere sepolto sotto un pentacolo rovesciato, un gesto che alimenta la paranoia sull'occulto e il satanismo nel quartiere. Parallelamente, il sindaco Pasquali, interpretato da Corrado Guzzanti, deve affrontare la pressione dei creditori veneti e le manovre politiche di Franca, che intende sfiduciarlo.

Cast principale e ruoli ricorrenti

Il cast fisso vede il ritorno di Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, affiancato da Lucia Mascino per il ruolo centrale della commissaria Fusco. Gli immancabili vecchini del BarLume tornano a vestire i loro personaggi storici: Alessandro Benvenuti interpreta Emo, Atos Davini è Pilade, Massimo Paganelli è Aldo e Marco Messeri ricopre i panni di Cosimo. Anche Enrica Guidi torna come Tizi, Paolo Cioni come Marchino, Michele Di Mauro come Tassone e Daniele Marmi come Cioni.

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Gli altri membri del cast ricorrente includono Guglielmo Favilla nel ruolo di Govoni e Stefano Fresi che torna a interpretare Beppe Battaglia. Una presenza significativa è quella di Pietro Sermonti, chiamato a dare vita al capitano Testa. La presenza consolidata di questi attori garantisce la continuità dell'atmosfera unica che ha caratterizzato le precedenti stagioni, mescolando commedia e investigazione nel contesto unico di Pineta.

Ospiti speciali e sorprese narrative

La quattordicesima stagione introduce tre ospiti speciali di alto profilo che porteranno nuovi elementi di complessità alla trama. Caterina Guzzanti interpreta Paola Pasquali, sorella del sindaco Paolo, che arriva a Pineta in incognito dopo una fuga rocambolesca da Camisano Vicentino. Il suo arrivo è caratterizzato dalla presenza di cognati che la rincorrono, creando un sottotrama dinamica e comica.

Massimo Ceccherini veste i panni di Manilo Mannarino, il nuovo guardiano del cimitero, un personaggio dall'aria enigmatica. Le sue presunte amicizie con l'FBI e la familiarità con temi occulti promettono di essere centrali per le indagini. Completano il trio di ospiti Maurizio Lombardi, che torna a interpretare il Mago Atlante, prestigiatore morto dodici anni fa.

Programazione e disponibilità piattaforme

Il ritorno del Mago Atlante è legato a un misterioso amuleto che permette alla sua figura di apparire nei sogni di Massimo Viviani, creando un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. La prima puntata, intitolata In altissimo mare, sarà disponibile per lo streaming lunedì 21 dicembre. La seconda storia, Il diavolo fa le pentole, seguirà esattamente una settimana dopo, lunedì 28 dicembre.

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I telespettatori potranno seguire entrambe le puntate esclusivamente su Sky Cinema e sulla piattaforma NOW. La scadenza delle date di uscita è fissa e non subirà variazioni, permettendo al pubblico di preparare la visione in anticipo. La struttura a due episodi permette di approfondire gli intrecci politici e criminali senza dilungarsi in una stagione completa, mantenendo alto il ritmo narrativo tipico della serie.