Scopri i dettagli della quattordicesima stagione de I delitti del Barlume in onda su Sky Cinema e NOW dal 21 dicembre. Trailer, trama, cast e le tre nuove attrattive.

La quattordicesima stagione della celebre serie televisiva I delitti del Barlume è ufficialmente pronta per essere trasmessa, portando i telespettatori a Pineta per un nuovo mix di giallo e ironia. La messa in onda esclusiva è riservata alla piattaforma Sky Cinema e allo streaming su NOW, confermando il successo consolidato della collection Sky Original.

La programmazione ufficiale prevede due episodi inediti andati in onda in due lunedì consecutivi a partire dal 21 dicembre, offrendo ai fan un appuntamento fisso per seguire le indagini della commissaria. Questo rinnovato impegno temporale permette al pubblico di immergersi profondamente nelle atmosfere surreali e alle indagini dei personaggi Amatissimi della serie.

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Dettagli Produzione e Titoli Episodi

Le nuove storie sono intitolate In altissimo mare e Il diavolo fa le pentole, rappresentando due capitoli distinti della narrazione che proseguono la tradizione iniziata negli anni precedenti. L'opera è stata prodotta da Sky Studios e Palomar, quest'ultima facente parte del gruppo Mediawan, garantendo così una qualità tecnica e narrativa di alto livello per questa nuova stagione.

Il finanziamento della produzione beneficia inoltre del contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura, sottolineando il valore culturale e artistico del progetto. La serie resta liberamente ispirata al mondo della serie letteraria di Marco Malvaldi, edita da Sellerio, mantenendo viva l'eredità dei romanzi che hanno reso famosa la città fittizia di Pineta.

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Regia e Team Creativo Principale

Roan Johnson torna alla regia per dirigere entrambi i nuovi episodi, confermando la sua presenza centrale nel progetto creativo e produttivo come produttore creativo. Per il secondo episodio, Il diavolo fa le pentole, Johnson si avvale della collaborazione di Marco Teti e Milena Cocozza, con cui condivide la regìa in questa specifica produzione.

La direzione artistica mantiene salda l'identità unica della serie, bilanciando elementi investigativi con situazioni surreali e comiche che hanno caratterizzato il successo della formazione. Il ritorno di Roan Johnson assicura coerenza stilistica e narrativa, elementi fondamentali per mantenere alta l'attenzione del pubblico sulle vicende del BarLume.

Cast Storico e Ritorni Attoriali

Il cast principale conferma la sua presenza con Filippo Timi, che ritorna nei panni di Massimo Viviani, e Lucia Mascino, interpreta la Commissaria Fusco, figure centrali per la progressione delle trame. Al loro fianco ritroviamo i personaggi dei vecchi, tra cui Alessandro Benvenuti nel ruolo di Emo, Atos Davini come Pilade, Massimo Paganelli in veste di Aldo e Marco Messeri come Cosimo.

Altri attori ricorrenti includono Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Paolo Cioni (Marchino), Daniele Marmi (Cioni), Guglielmo Favilla (Govoni), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Completa il gruppo la partecipazione di Pietro Sermonti nel ruolo del capitano Testa, elemento chiave nelle dinamiche investigative.

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Nuove Attrazioni e Tre Ospiti d'Eccezione

A arricchire la nuova stagione arrivano tre ospiti di altissimo profilo: Caterina Guzzanti, Maurizio Lombardi e Massimo Ceccherini, che portano nuove sfumature alle vicende narrate. Caterina Guzzanti interpreta Paola Pasquali, sorella del sindaco Paolo, che arriva a Pineta in incognito dopo una fuga rocambolesca da Camisano Vicentino con i cognati alle calcagna.

Massimo Ceccherini veste i panni di Manilo Mannarino, il nuovo guardiano del cimitero, un personaggio tra familiarità con l'occulto e amicizie millantate con l'FBI che non tarda a farsi notare. Maurizio Lombardi torna a vestire i panni del Mago Atlante, il prestigiatore morto dodici anni prima, che riappare nei sogni di Massimo Viviani grazie a un misterioso amuleto.

Trama Episodi e Impatto Narrativo

Nuova estate a Pineta, nuovi omicidi e nuove risate segnano il tono della stagione, con un imprenditore trovato morto sul suo yacht e sversamenti in mare come spunti investigativi principali. La commissaria Fusco deve gestire le difficoltà derivanti da improbabili task-force tra Tassone e Guardia Costiera, in un contesto di crescente complessità.

Al BarLume, Marchino viene folgorato da una devota di una setta evangelica tra proseliti e nuove trap, mentre un altro morto viene trovato sepolto sotto un pentacolo rovesciato. Questa serie di eventi innesca una paranoia satanista che la commissaria Fusco dovrà smontare, tra creditori veneti e le trame della Franca per sfiduciarlo, trovando ancora una volta il bandolo della matassa.