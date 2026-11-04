I Democratici conquistano il Congresso USA nelle elezioni di medio termine del 2026

Il Partito Democratico degli Stati Uniti conquista un'importante vittoria nelle elezioni di medio termine, riprendendo il controllo della Camera dei Rappresentanti e segnando un netto cambio di rotta politica nazionale.

Washington, 4 novembre 2026 - Il Partito Democratico ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni di medio termine, riconquistando il controllo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. I risultati, resi noti mercoledì mattina dopo il conteggio definitivo delle schede, hanno sancito la frattura della coalizione politica sostenuta dal Presidente Donald Trump, segnando uno dei più grandi ribaltamenti elettorali recenti nella storia americana.

I numeri dello storico trionfo democratico

La portata straordinaria del successo elettorale è emersa chiaramente mercoledì mattina, quando i dati completi hanno rivelato l'estensione geografica del voto democratico. Secondo le tallie compile da Reuters e USA Today, che quest'anno collaborano per raccogliere i risultati in tempo reale, i Repubblicani hanno perso terreno nel 99% dei circa 2.100 contee dove la maggior parte dei voti era stata già conteggiata all'alba di mercoledì. Questa sconfitta non si è limitata a specifiche aree demografiche, ma ha interessato sia le zone ricche che quelle povere, così come le città e le periferie.

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Le perdite repubblicane sono state drammatiche su tutto il territorio nazionale. La quota di voti ottenuti dai Repubblicani in queste contee è scesa di 9 punti percentuali rispetto alla percentuale registrata da Donald Trump nel 2024. Questo crollo trasversale indica che il malcontento verso l'amministrazione attuale non è confinato a tradizionali basi elettorali, ma ha eroso il consenso repubblicano in ogni segmento della società americana, creando un vuoto politico senza precedenti.

Vittorie decisive nei bastioni repubblicani

L'elettorato ha mostrato una chiara volontà di cambiamento anche negli stati storicamente conservatori. In Kansas, gli elettori hanno scelto un senatore democratico per la prima volta in 94 anni, con Adam Hamilton che guida la corsa di circa 5 punti percentuali. Un risultato simile si è verificato in Texas, dove James Talarico supera il candidato prescelto da Trump, Ken Paxton, di circa 12 punti percentuali. Queste vittorie non sono state strette, confermando la solidità del nuovo orientamento degli elettori in regioni considerate irraggiungibili per i democratici solo pochi mesi fa.

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Anche le contee a maggioranza ispanica hanno voltato le spalle ai Repubblicani. Tra le 64 contee con contesti senatoriali a prevalenza ispanica, la quota di voti repubblicani è risultata inferiore di 14 punti rispetto al 2024, uno spostamento considerevolmente maggiore rispetto alla media nazionale. In particolare, nella contea di Hidalgo, in Texas, vicino al confine meridionale con il Messico, il supporto repubblicano è crollato di circa 25 punti percentuali, mentre nella contea di Miami-Dade, in Florida, la diminuzione è stata di 10 punti.

Sconfitte storiche e nuovi confini elettorali

Per la prima volta, i Repubblicani non hanno vinto nessun seggio alla Camera in un distretto che Donald Trump aveva superato di meno dell'11% due anni fa. Questo dato dimostra che l'ondata democratica è stata abbastanza profonda da spazzare via legislatori repubblicani che normalmente sarebbero stati rieletti con facilità. Inoltre, i Democratici hanno vinto quattro seggi in distretti che Trump aveva vinto con un margine superiore al 15%. Un esempio emblematico è il distretto dell'Indiana, dove J.D. Ford ha sconfitto facilmente l'incumbente Victoria Spartz in un'area che supportava Trump del 17%.

Gli sforzi dei Repubblicani di consolidare la propria maggioranza alla Camera attraverso il ridisegno dei confini elettorali in alcuni stati chiave si sono rivelati inefficaci. Dei 15 seggi detenuti dai Democratici che i Repubblicani avevano preso di mira, nessuno è cambiato fino a mercoledì mattina. I Democratici ne hanno vinti nove e altri sei remainvano ancora da decidere, dimostrando che le manovre gerrymandering non sono riuscite a bloccare il trend elettorale favorevole all'opposizione.

Impatto politico e prossime sfide

Nonostante la dominanza generale, alcune resistenze permangono nelle aree tradizionalmente fedeli a Trump. In Florida, lo stato adottivo del Presidente e fonte cruciale del suo potere elettorale, la socialista democratica Angie Nixon si è avvicinata alla vittoria di soli 3 punti percentuali. Sebbene Trump avesse vinto lo stato del 13% due anni fa, lo spostamento verso i Democratici in Florida è stato pari alla metà di quello registrato in Texas, South Carolina e Kansas, indicando che il sud profondo rimane un baluardo difficile da sfondare completamente.

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Infine, i Repubblicani non hanno vinto nessuna delle race considerate competitive prima dell'inizio del voto martedì. Al contrario, i Democratici hanno conquistato oltre due dozzine di seggi alla Camera in race competitive, oltre ad alcune che erano inizialmente viste come favorite repubblicane. Con le uniche due corse senatoriali ancora indecise in Alaska e Mississippi, stati che Trump aveva vinto con margini a doppia cifra, il Partito Democratico può ora procedere con la nuova composizione del Congresso, preparando il terreno per le future dinamiche legislative nazionali.