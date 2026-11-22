Il Partito Democratico assicura 258 seggi alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, superando il record del 1992. Un successo che segna un cambiamento radicale dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026.

Il Partito Democratico ha raggiunto una posizione di forza senza precedenti alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, consolidando la propria maggioranza con un totale di 258 deputati. Questo risultato, conseguito ufficialmente dopo l'assegnazione dell'ultimo seggi disponibile domenica, supera di una unità il precedente record storico di 257 seggi stabilito nel 2008 durante l'elezione di Barack Obama. Per comprendere l'entità di questo successo elettorale, è necessario tornare all'anno 1992, quando Bill Clinton conquistò la Casa Bianca e i Democratici ottennero esattamente 258 mandati. Con 173 seggi complessivi assegnati ai Repubblicani su un totale di 435, la differenza politica nel Congresso è diventata marcatamente più ampia rispetto agli ultimi trent'anni.

Il riconteggio del North Carolina definisce la vittoria

L'elemento decisivo per la conferma di questa maggioranza record è stata la chiusura delle operazioni di riconteggio nel quinto collegio elettorale del North Carolina. In questa circoscrizione, il candidato democratico Chuck Hubbard, un ex giornalista di 64 anni, ha sconfitto la repubblicana in carica Virginia Foxx. La vittoriosa ha ottenuto meno di 100 voti di vantaggio, un margine incredibilmente ridotto che ha richiesto un riesame accurato dei voti per essere confermato. Virginia Foxx aveva dominato questo seggio per 11 elezioni consecutive, sconfiggendo Hubbard due anni fa con un vantaggio di nove punti percentuali, ma l'atmosfera politica mutata ha favorito il democratico in questo scrutinio cruciale.

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Un ribaltone contro le previsioni e il gerrymandering

Il successo dei Democratici risulta ancora più notevole se si considera il contesto delle pratiche di ridisegnazione dei collegi elettorali, conosciute come gerrymandering, attuate dal Partito Repubblicano. Gli stati governati dai Repubblicani hanno implementato modifiche sostanziali alla mappa elettorale con l'obiettivo esplicito di avvantaggiarsi, una pratica legale ma spesso criticata per aver distorto la rappresentanza. Nonostante questi ostacoli strutturali e l'intrinseca svantaggiosità delle elezioni di metà mandato per il partito del Presidente in carica, i Democratici hanno conquistato 44 seggi rispetto alle elezioni precedenti. Questo dato supera il recupero di 40 seggi registrato nel 2018 durante il primo mandato di Donald Trump, dimostrando una resilienza e un'organizzazione campagna elettorale straordinarie.

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Le reazioni dei leader e le promesse politiche

Hakeem Jeffries, il deputato di New York che detiene la carica di primo afroamericano presidente della Camera, ha definito il mandato ottenuto in queste elezioni come "storico". Jeffries ha annunciato con fermezza un "cambio radicale" nell'approccio legislativo e nelle politiche nazionali. La campagna elettorale dei Democratici si è incentrata prevalentemente sulla gestione del costo della vita, una promessa di abbassamento dei prezzi che ha risuonato con gli elettori stanchi dell'amministrazione attuale. Tuttavia, la traduzione di queste promesse in misure concrete incontrerà resistenze significative, poiché il Presidente Donald Trump mantiene il potere di porre il veto a qualsiasi iniziativa legislativa approvata alla Camera e al Senato.

La situazione attuale e i seggi ancora da assegnare

Nonostante l'assegnazione del seggio cruciale del North Carolina, restano formalmente da assegnare quattro seggi a livello nazionale, distribuiti tra Minnesota, Tennessee e Louisiana. Questa distribuzione geografica mostra come il Partito Democratico abbia vinto in stati e collegi che fino a pochi mesi fa erano considerati roccaforti repubblicane sicure. La nuova maggioranza ampia garantisce ai Democratici ampi margini di manovra politica all'interno del Congresso, permettendo loro di superare le frammentazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Durante la minoranza, le maggioranze repubblicane erano spesso bloccate da fazioni interne al movimento MAGA, costringendo a trattative complesse per ogni singolo disegno di legge.