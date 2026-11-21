I Democratici preparano un piano per i primi 100 giorni per contrastare Trump e aiutare i cittadini, tra guerre e prezzi del gas.

Dopo le vittorie elettorali del tre novembre due miladieciotto sei, i Democratici pronti a assumere il controllo del Congresso americano il tre gennaio prossimo, intendono svelare una dettagliata agenda legislativa per i primi cento giorni di mandato. Questa mossa rappresenta un test cruciale dell'influenza delle ali progressiste del partito e della volontà dei Repubblicani di cooperare, in un contesto di netto cambio di rotta rispetto al recente passato.

La nuova maggioranza e la dinamica politica

Con una maggioranza di cinquantasei senatori contro quarantanove, i Democratici si trovano a quattro voti dalla soglia critica dei sessanta necessari per approvare la maggior parte della legislazione al Senato. Al Camera dei Rappresentanti, la forza di duecentocinquantasette membri contro cento settantadue Repubblicani potrebbe ampliare il margine di ottantacinque voti non appena saranno risolti alcuni ultimi collegi elettorali, consolidando il potere legislativo del nuovo partito al governo.

Also read Il Fondo Valore nuovi nati nella Manovra 2027: 100 euro statali e contributi familiari

Questa situazione segna un'inversione drammatica delle ultime due anni, durante le quali i Repubblicani di Donald Trump hanno governato sia il Senato che la Camera, promuovendo tagli fiscali svantaggiosi per la classe media e lasciando che il presidente assumesse poteri senza precedenti su tariffe e spese pubbliche. I Democratici hanno ora l'opportunità di ridisegnare il panorama politico nazionale, ponendo fine all'egemonia repubblicana che ha caratterizzato il biennio precedente.

Obiettivi concreti e tensioni interne

Per mesi, i leader Democratici hanno pianificato un attacco coordinato tra Camera e Senato per smantellare i principali successi dell'amministrazione Trump, concentrandosi su temi che risuonano fortemente con l'elettorato stanco dell'alto costo della vita. Le prime votazioni si concentreranno su una proposta di legge che limiterebbe la capacità del presidente di intraprendere azioni belliche contro l'Iran senza l'approvazione del Congresso, una mossa destinata a ridurre i prezzi della benzina e calmierare i costi energetici per le famiglie americane.

Advertisement

Insieme a questa misura, i Democratici intendono invertire i profondi tagli al programma Medicaid e ai buoni alimentari SNAP, attuati dai Repubblicani, al fine di aiutare i più poveri ad affrontare le spese mediche e di supermercati. Parallelamente, i progressisti spingono per un aumento del salario minimo federale, attualmente fermo a sette dollari e venticinque centesimi orari dal duemila nove, chiedendo che venga portato a una fascia compresa tra venti e venticinque dollari orari per garantire una vita dignitosa ai lavoratori.

Un altro pilastro fondamentale dell'agenda prevede la presentazione immediata di una normativa che vieti ai legislatori di effettuare operazioni di insider trading con azioni, rispondendo così al forte disgusto pubblico verso le violazioni etiche verificatesi a Washington. Questa misura è vista come un passo essenziale per ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e ridurre la percezione di un sistema corrotto a vantaggio di pochi.

Posizioni Repubblicane e nuove forze Progressiste

Il veterano senatore Repubblicano John Boozman dell'Arkansas ha avvertito i Democratici che, nonostante le sconfitte del suo partito, Donald Trump rimane una forza potente e non prevede che il Congresso riesca a ignorare i suoi veto nei restanti due anni del suo mandato. Boozman, il cui seggio sarà rinnovato nel duemila ventotto, ha dichiarato di essere aperto alla cooperazione su temi come la sanità, riconoscendo la necessità di affrontare i premi assicurativi esorbitanti, ma ha aggiunto che cercherà la guida del presidente per ogni decisione strategica.

Nei Repubblicani si crea un dilemma: cooperare con i Democratici potrebbe indignare Trump, mentre il blocco totale potrebbe alienare gli elettori insoddisfatti. Il senatore ha ammesso che temi come la salute e i costi delle assicurazioni richiedono un'azione immediata, anche alla luce dei tagli al Medicare e all'Obamacare approvati l'anno scorso per circa un trilione di dollari, una scelta che ora deve essere riconsiderata alla luce delle nuove esigenze sociali.

Advertisement

Il nuovo afflusso di membri eletti al Congresso, con una media di otto anni in meno rispetto all'attuale Camera e quattordici anni in meno al Senato, porta con sé un'agenda molto più ampia. Tra le richieste figure dei progressisti ci sono il taglio degli aiuti a Israele, una moratoria sulla costruzione di nuovi data center per l'intelligenza artificiale, una riforma della finanza elettorale, l'aumento delle tasse per i ricchi e una riforma completa dell'immigrazione per affrontare le criticità del sistema attuale e garantire percorsi di cittadinanza chiari.

Impatto a lungo termine e sfide future

Il rappresentante eletto William Lawrence, trentasei anni, vincitore di un seggio repubblicano nel Michigan, ha sottolineato la necessità di confrontarsi con il potere dei monopoli nei settori tecnologico e utility, chiedendo una maggiore democrazia anche nell'economia. Altri temi complessi come la riforma fiscale, la sanità universale e l'applicazione rigorosa delle leggi ambientali popolano un'agenda già molto affollata, che richiede una coordinazione ferrea per essere realizzata nei limiti di tempo del mandato.

Il senatore uscente Dick Durbin dell'Illinois ha inoltre espresso la necessità di affrontare le leggi obsolete che regolano i visti di lavoro, il percorso verso la cittadinanza per i migranti senza documenti e le misure di sicurezza di frontiera a lungo termine, eliminando le pratiche di deportazione estrema promosse dall'amministrazione Trump. Questa nuova fase segna l'inizio di un intenso confronto politico, con i Democratici che tentano di consolidare la propria maggioranza mentre i Repubblicani cercano di frenare l'impeto riformista attraverso ostacoli procedurali e l'influenza diretta del presidente.