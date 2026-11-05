I Democratici prendono il Congresso: Trump affronta il muro della opposizione

Dopo la storica vittoria alle elezioni di metà mandato, i Democratici controllano entrambe le camere del Congresso, limitando drasticamente il potere del Presidente Trump.

Il panorama politico degli Stati Uniti subisce uno sconvolgimento radicale a seguito dei risultati delle elezioni di metà mandato, che hanno restituito il controllo di entrambe le camere del Congresso al Partito Democratico. Questa svolta storico-politica pone il Presidente Donald Trump di fronte a una opposizione organica e determinata per i prossimi due anni, segnando una rottura netta con la fase precedente del suo secondo mandato. La Casa Bianca, situata a Washington, DC, è il teatro simbolico di questa nuova dinamica, dove il Presidente ha cercato di mantenere alta la sua immagine pubblica nonostante il terremoto elettorale.

Un landslide democratico che stravolge il potere legislativo

La vittoria dei Democratici non è stata marginale, ma rappresenta un vero e proprio tsunami elettorale guidato da un'ondata di rabbia popolare contro le politiche del governo Trump. In particolare, il coinvolgimento degli Stati Uniti in una guerra con l'Iran ha avuto un impatto devastante sui costi della vita, diventando il catalizzatore principale del consenso per l'opposizione. I Democratici hanno conquistato la maggioranza al Senato, ottenendo un seggio minimo di 54-44, superando anche gli stati storicamente repubblicani. Nella Camera dei Rappresentanti, il partito ha guadagnato almeno 30 seggi, consolidando una posizione di forza senza precedenti in questo ciclo elettorale.

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La reazione di Trump e le parole di Hakeem Jeffries

Il Presidente Donald Trump ha reagito alle elezioni dedicandosi, nel primo momento post-voto, alla riapertura della sala da ballo della Casa Bianca. Durante un confronto con i media avvenuto il 4 novembre 2026, il Capo di Stato ha definito l'edificio un simbolo supremo della nazione che deve essere "pristino" e "perfetto", dichiarando che i lavori sono per lui una forma di relax. Tuttavia, ha anche riconosciuto la nuova realtà politica, affermando che collaborerà con i Democratici a meno che non vogliano essere distruttivi, ricordando che lui conserva il potere di veto. Dall'altra parte, il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato con fermezza che il nuovo gruppo non lavorerà più come "sussidiaria" dell'amministrazione, ma esclusivamente per il popolo americano.

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Vittorie shock nei bastioni repubblicani e conseguenze legali

Il risultato delle elezioni ha portato a sconfitta umilianti per il Partito Repubblicano in stati tradizionalmente conservatori. In Texas, il più grande stato a guida repubblicana, i Democratici hanno vinto il loro primo seggio al Senato dal 1988, estromettendo anche il Governatore uscente Greg Abbott, che era in carica da tre mandati. In Kansas, è stato eletto il primo senatore democratico dalla Grande Depressione, mentre in Carolina del Sud, un territorio vinto da Trump nel 2024 con un margine di quasi il 18%, l'opposizione ha bloccato il candidato scelto dal Presidente. Queste sconfitte indicano un cambiamento profondo nelle preferenze degli elettori, spinti dalla frustrazione per la guerra e l'inflazione.

La sfida al Supremo Court e le manovre di fine anno

Una volta insediato nel gennaio prossimo, il Congresso controllato dai Democratici utilizzerà i suoi poteri di inchiesta per monitorare attentamente l'amministrazione Trump, la sua famiglia e i suoi alleati. La nuova maggioranza avrà anche il potere di bloccare le nomine ufficiali, comprese quelle per la Corte Suprema, innescando un dibattito sulla longevità dei giudici Clarence Thomas e Samuel Alito. Nel breve termine, i Repubblicani mantengono il controllo della Camera e devono approvare una legge di finanziamento urgente per il governo oltre dicembre, un'occasione che il Speaker Mike Johnson, in uscita, e i suoi alleati potrebbero sfruttare per inserire priorità conservative nel periodo di "zoppa anatra".