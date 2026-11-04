I Democratici prendono il controllo del Congresso USA e sfidano Trump su Iran e Ucraina

Dopo aver vinto Camera e Senato, i Democratici USA preparano una controffensiva legislativa contro le politiche di Donald Trump su guerra, aiuti militari e sanzioni internazionali.

Il Partito Democratico ha conquistato la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato durante le elezioni di midterm tenutesi martedì 4 novembre, segnando un decisivo cambio di equilibrio politico a Washington. Questo risultato storico pone fine a due anni di controllo repubblicano sul Congresso e fornisce ai Democratici gli strumenti legislativi necessari per limitare l'espansione dei poteri esecutivi dell'amministrazione del presidente Donald Trump. I legislatori democratici hanno sostenuto per tutta la campagna elettorale che il Partito Repubblicano aveva ceduto ingiustificatamente i poteri costituzionali in materia di guerra e spesa pubblica al ramo esecutivo.

Contestazione legale della guerra in Iran e poteri congressuali

I Democratici intendono utilizzare la loro nuova influenza per costringere l'amministrazione Trump a ottenere l'autorizzazione formale del Congresso prima di continuare le operazioni militari in Iran. Il presidente non ha ottenuto l'approvazione parlamentare prima di lanciare la guerra con Israele il 28 febbraio scorso, azione che ora viene duramente contestata. I membri del Congresso hanno già votato ripetutamente per porre fine ai combattimenti, a meno che Trump non richieda esplicitamente il via libera legislativo. Una risoluzione simile è passata sia alla Camera che al Senato con il sostegno di alcuni Repubblicani, ma l'amministrazione Trump l'ha ignorata.

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Con il nuovo potere di agenda, i Democratici potrebbero tagliare la spesa per la difesa o bloccare le nomine governative come leva di pressione. Inoltre, potrebbero obbligare i funzionari dell'amministrazione a mantenere informati i legislatori e il pubblico sui piani militari, anche attraverso audizioni pubbliche. Questa strategia mira a ristabilire il ruolo fondamentale del Congresso nelle decisioni di politica estera e di conflitto armato.

Riapertura degli aiuti militari all'Ucrania e sanzioni russe

Un altro obiettivo prioritario per i Democratici è la ripresa degli aiuti finanziari e militari all'Ucrania, attualmente bloccati da Trump nonostante il largo consenso bipartisan precedente. Il presidente ha recentemente irritato molti membri del Congresso, inclusi diversi Repubblicani, revocando le sanzioni sul diesel russo e derogando quelle sull'energia russa, poche settimane dopo averle firmate in legge. Con il controllo di entrambe le camere a partire da gennaio, i Democratici decideranno cosa votare e quando, creando le condizioni per approvare nuovi aiuti a Kyiv.

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Queste nuove misure probabilmente otterrebbero le maggioranze di due terzi necessarie per superare un eventuale veto presidenziale di Trump. Gli assistenti democratici hanno dichiarato che l'assistenza a Kiev rimane una priorità assoluta. Parallelamente, il rappresentante democratico Gregory Meeks di New York, che dovrebbe presiedere la Commissione Affari Esteri della Camera, ha introdotto una legislazione bipartitica per bloccare il piano di Trump di reintegrare il diesel russo nel mercato globale. Il sostegno bipartisan per l'Ucrania è stato così forte in passato che il Congresso potrebbe riuscire a musterare le maggioranze sufficienti per annullare qualsiasi veto.

Riduzione degli aiuti a Israele e riforma della spesa militare

Il sostegno di Israele tra i Democratici è crollato a causa del suo condotta nella guerra a Gaza, che ha causato la morte di decine di migliaia di civili palestinesi. La violenza continua nella Cisgiordania occupata e l'alleanza stretta tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i Repubblicani hanno ulteriormente isolato Washington dai tradizionali alleati. I Democratici potrebbero limitare o interrompere gli aiuti militari a Israele, che includono una base di 3,8 miliardi di dollari all'anno più miliardi aggiuntivi dagli attacchi dell'Hamas del 7 ottobre 2023. Quasi la metà dei Democratici alla Camera ha votato questa estate per tagliare tali aiuti.

Anche i Democratici sono molto più propensi dei Repubblicani di Trump a limitare la spesa militare. Trump aveva richiesto un aumento senza precedenti del 67% del budget militare per quest'anno, arrivando a 1,5 trilioni di dollari, ma i Democratici lo hanno bloccato al Senato. Hanno citato come motivi il rifiuto di consultare il Congresso sulla guerra in Iran e i drastici tagli ai programmi sociali. Molti Democratici sono indignati per questi tagli e intendono cercare di ripristinare i fondi precedentemente approvati dal Congresso.

Investigazioni sulle azioni nella sfera d'influenza americana

Oltre alle questioni europee e mediorientali, i Democratici stanno preparando investigazioni sulle azioni aggressive di Trump nell'emisfero occidentale. L'amministrazione ha utilizzato l'esercito per deporre il presidente del Venezuela e ha condotto oltre un anno di attacchi letali contro barche al largo delle sue coste. Sono state impostoste sanzioni contro il governo comunista cubano con minacce di azione militare per forzare un cambiamento di regime. Inoltre, l'amministrazione ha cercato di influenzare le elezioni in Honduras, Argentina, Colombia e Brasile.

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Alcuni Democratici hanno chiesto indagini e audizioni specifiche sulle azioni di Trump in Venezuela. Altri hanno denunciato le sanzioni definite crudeli che puniscono i civili cubani, chiedendo la fine dell'interferenza nelle elezioni straniere. Questi movimenti riflettono un ampio dissenso interno alla politica estera americana e segnano l'inizio di una fase di intenso scrutinio legislativo sulle attività executive globali dell'amministrazione Trump.