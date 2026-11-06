I Democratici Svedesi abbandonano le richieste ministeriali per aiutare Kristersson

Il partito di estrema destra svedese rinuncia ai ministeri per favorire la formazione di un governo di centro-destra guidato da Ulf Kristersson, in vista delle trattative chiave.

Stoccolma, 6 novembre 2026 - Il partito di estrema destra Democratici Svedesi ha annunciato ufficialmente il ritiro delle proprie richieste di incarichi ministeriali. Questa decisione strategica mira a rimuovere gli ostacoli principali alla formazione di un governo stabile in Svezia, dopo le elezioni generali di settembre. L'obiettivo è aumentare significativamente le possibilità del Primo Ministro Ulf Kristersson di mantenere la carica e guidare la nazione nei prossimi anni.

Strategia dei Democratici Svedesi e Tolleranza

Jimmy Akesson, leader dei Democratici Svedesi, ha dichiarato venerdì che il suo partito rimarrà fuori dal governo per l'intera durata del prossimo quadriennio. Nonostante l'astensione, il gruppo parlamentare è disposto a "tollerare" la formazione di una cabinet di centro-destra. Questa posizione rappresenta un cambio di tattica fondamentale rispetto alle precedenti richieste di inclusione diretta nei ministeri, che avevano bloccato le trattative precedenti.

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La mossa di Akesson serve a distanziare il proprio partito dalle responsabilità dirette di gestione governativa, pur mantenendo un'influenza politica significativa attraverso il supporto esterno. Il partito di estrema destra rimane un alleato chiave del governo provvisorio di destra, ma questa nuova posizione cerca di rendere più accettabile la proposta di Kristersson per altri partner potenziali.

Il Ruolo Chiave del Partito di Centro

Il Partito di Centro svedese si trova ora al centro della crisi politica, avendo il potere di decidere se la Svezia avrà un esecutivo di destra o di sinistra. Il leader del Partito di Centro ha escluso categoricamente qualsiasi sostegno a un gabinetto che includa i Democratici Svedesi. Allo stesso modo, il partito ha dichiarato di non supportare alcuna proposta che coinvolga il Partito di Sinistra.

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Nonostante il ritiro delle richieste ministeriali da parte di Akesson, il Partito di Centro ha espresso una chiara preferenza per Magdalena Andersson, leader dei Socialdemocratici, come possibile Primo Ministro. Al momento, non ci sono indicazioni concrete che suggeriscano che il Partito di Centro appoggerà un governo guidato da Ulf Kristersson. Questa situazione crea un dilemma complesso per le trattative in corso.

Tentativo di Governo di Kristersson

Il blocco guidato da Kristersson ha perso la sua maggioranza durante le elezioni di settembre, costringendo il presidente del parlamento a intervenire. Questa settimana, Andreas Norlen ha affidato a Kristersson il mandato di esplorare la formazione di un nuovo governo. Questo incarico è stato conferito perché i vincitori delle elezioni di centro-sinistra non sono riusciti a raggiungere un accordo su una coalizione alternativa.

Kristersson sta ora cercando di costruire una maggioranza che possa sopravvivere al voto di fiducia. La rimozione della richiesta di posti ministeriali da parte dei Democratici Svedesi potrebbe fornire l'apertura necessaria per finalizzare un accordo con il Partito di Centro o altri sostenitori. Tuttavia, le condizioni poste dal Partito di Centro rimangono un ostacolo formidabile.

Prospettive Future e Mandato di Norlen

Se Kristersson non riuscirà a ottenere una maggioranza in parlamento, il presidente Andreas Norlen è ampiamente considerato destinato a restituire il mandato a Magdalena Andersson. Questa possibilità è diventata sempre più concreta man mano che le trattative si arenano. Andersson, leader dei Socialdemocratici, è vista dal Partito di Centro come una figura che potrebbe garantire una maggiore stabilità politica rispetto a una coalizione di destra.

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La situazione politica in Svezia rimane ad alta tensione con solo pochi giorni di margine per definire la composizione del nuovo esecutivo. Ogni giorno che passa senza un accordo chiaro aumenta l'incertezza per i mercati e per la popolazione svedese. L'attenzione ora si concentra sulle trattative riservate tra i leader dei partiti coinvolti per trovare una soluzione che eviti nuove elezioni premature.