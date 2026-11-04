I Democratici vincono il controllo di Senato e Camera nel 2026

I Democratici conquistano il controllo del Congresso USA dopo le elezioni del 2026, segnando una storica sconfitta per Donald Trump e i Repubblicani grazie a vittorie in stati conservatori.

I Democratici hanno conquistato un controllo totale sia del Senato sia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti martedì 4 novembre 2026, conseguendo una vittoria schiacciante contro il Partito Repubblicano. Questa conquista storica segna la prima volta, in diverse generazioni, che i Democratici riescono a prevalere nei baluardi tradizionalmente repubblicani, infliggendo un duro colpo al Presidente Donald Trump. Tens of millions of voters hanno espresso un netto rifiuto nei confronti della gestione politica dell'amministrazione Trump.

Vittorie storiche in stati repubblicani

Gli elettori in bastioni conservatori, che avevano aiutato il Presidente Donald Trump a ottenere il suo secondo mandato solo due anni prima nel 2024, si sono spostati drasticamente verso i Democratici. In Kansas, il Partito Democratico ha eletto il suo primo senatore dalla Grande Depressione, un evento unico da quasi un secolo. Nel South Carolina, stato vinto da Trump con quasi 18 punti percentuali nel 2024, i Democratici hanno sconfitto il candidato al Senato scelto personalmente dal Presidente Trump. In Texas, il più grande stato repubblicano, i Democratici hanno interrotto una lunga serie di sconfitte conquistando un seggio al Senato e allontanando il governatore triennale Greg Abbott.

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Reazione di Donald Trump e nuovi equilibri

Nonostante le preoccupazioni iniziali dei Democratici che Donald Trump potesse cercare di ribaltare i risultati elettorali, come aveva fatto nel 2020, il Presidente ha accettato l'esito. In un'intervista con Fox News, Donald Trump ha congratulato i Democratici e ha dichiarato la propria intenzione di collaborare su questioni come l'immigrazione. Tuttavia, ha minacciato di porre il veto a qualsiasi provvedimento considerato "insano" approvato dal nuovo Congresso. Questa dinamica accelererà lo status di Donald Trump come presidente a cavallo, con l'attenzione che si sposta verso le elezioni presidenziali del 2028 e la competizione tra potenziali successori.

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Focus su costi della vita e politica estera

Il Partito Democratico ha concentrato la propria campagna su corruzione e accessibilità economica, attribuendo a Donald Trump la responsabilità dell'aumento dei prezzi dovuto alla sua politica tariffaria e alla guerra contro l'Iran. I Democratici hanno anche evidenziato i miliardi di dollari guadagnati dalla famiglia Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. I Repubblicani, guidati da Donald Trump, hanno attaccato i Democratici su questioni di guerra culturale, ma gli elettori hanno mostrato una maggiore preoccupazione per le questioni economiche personali. L'onda verde ha attraversato vaste aree del paese, con Repubblicani che hanno perso terreno in quasi tutti i 1.700 contea.

Impatto immediato e prossime procedure

I risultati getteranno le basi per una nuova era di governo diviso a Washington, dove il Congresso controllato dai Repubblicani ha raramente usato il suo potere di controllare Donald Trump negli ultimi due anni. Una volta insediatisi a gennaio, i Democratici prevedono di utilizzare il loro potere per indagare sull'amministrazione, sulla famiglia e sugli alleati di Donald Trump. Il Senato Democratico può bloccare i nominati di Donald Trump, inclusi eventuali giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti in caso di vacanza. Come dichiarato da Chuck Schumer, leader della minoranza senato Democratico, l'America deve ora vedere i cambiamenti promessi dagli elettori.