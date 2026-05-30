I deodoranti intimi: sono realmente necessari?

Il mercato dei deodoranti intimi sta crescendo rapidamente, ma la domanda è se questi prodotti siano realmente necessari. La vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con attenzione e rispetto.

Il mercato dei deodoranti intimi sta crescendo rapidamente, ma la domanda è se questi prodotti siano realmente necessari. La vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con attenzione e rispetto.

La ginecologa Calcagni spiega che la vagina è autopulente e non richiede lavaggi interni, mentre la vulva va lavata con attenzione e detergenti delicati. I deodoranti intimi servono a coprire un'eventuale cattiva pulizia o a sottolineare una necessità puramente cosmetica. La questione si sposta sul perché sempre più donne sentano il bisogno di comprare questi prodotti. La 'skincare intima' ha permesso a molte donne di scoprire che la loro vulva e vagina possono essere curate e coccolate come il viso.

La ginecologa Calcagni sottolinea che la vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con rispetto e attenzione. La domanda è se i deodoranti intimi siano realmente necessari o se siano solo un prodotto di moda. Il mercato della cura intima femminile è in crescita e si prevede che venga quasi raddoppiato entro il 2034. La questione si sposta sul perché le donne sentano il bisogno di comprare questi prodotti.

La ginecologa Calcagni sottolinea che la vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con rispetto e attenzione. La domanda è se i deodoranti intimi siano realmente necessari o se siano solo un prodotto di moda





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deodoranti Intimi Vulva Vagina Cura Intima Benessere Femminile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuba, a Roma manifestazione sotto ambasciata USA: «No all'aggressione militare» dell'isolaSono centinaia le persone che sono scese in piazza, oggi a Roma, a sostegno del popolo cubano e per dire 'No all'aggressione militare USA' che stando alle ultime indiscrezioni...

Read more »

Igor Protti commuove l’Italia: sorretto dal figlio, accompagna Noemi all'altareLIVORNO – Ci sono gol che restano nella storia del calcio per la bellezza tecnica, e ci sono momenti che ridefiniscono il concetto stesso di forza e di amore.

Read more »

È difficile scegliere fra Luciano Spalletti e Damien Comolli. Ma dovrà essere fatto'Quando sono venuto qui ad allenare chiedevo una sola cosa: il centravanti fisico.

Read more »

Vita in città con il cane, il contesto urbano e abitativo: limiti, vincoli e adattamenti necessariVivere con un cane in città significa inserirlo in un ambiente ricco di stimoli continui, rumori e vincoli che influenzano profondamente il suo equilibr…

Read more »

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sonoLeggi su Sky TG24 l'articolo Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro: chi sono

Read more »

Il Padova e il ‘Papu’ Gomez al bivio: contratto pesante e dubbi sul fisico. Il club rifletteIn casa Padova sono in corso delle riflessioni sul futuro di Alejandro Gomez.

Read more »