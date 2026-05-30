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I deodoranti intimi: sono realmente necessari?

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I deodoranti intimi: sono realmente necessari?
Deodoranti IntimiVulvaVagina
📆5/30/2026 6:13 AM
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Il mercato dei deodoranti intimi sta crescendo rapidamente, ma la domanda è se questi prodotti siano realmente necessari. La vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con attenzione e rispetto.

Il mercato dei deodoranti intimi sta crescendo rapidamente, ma la domanda è se questi prodotti siano realmente necessari. La vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con attenzione e rispetto.

La ginecologa Calcagni spiega che la vagina è autopulente e non richiede lavaggi interni, mentre la vulva va lavata con attenzione e detergenti delicati. I deodoranti intimi servono a coprire un'eventuale cattiva pulizia o a sottolineare una necessità puramente cosmetica. La questione si sposta sul perché sempre più donne sentano il bisogno di comprare questi prodotti. La 'skincare intima' ha permesso a molte donne di scoprire che la loro vulva e vagina possono essere curate e coccolate come il viso.

La ginecologa Calcagni sottolinea che la vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con rispetto e attenzione. La domanda è se i deodoranti intimi siano realmente necessari o se siano solo un prodotto di moda. Il mercato della cura intima femminile è in crescita e si prevede che venga quasi raddoppiato entro il 2034. La questione si sposta sul perché le donne sentano il bisogno di comprare questi prodotti.

La ginecologa Calcagni sottolinea che la vulva e la vagina sono parti del corpo che vanno trattate con rispetto e attenzione. La domanda è se i deodoranti intimi siano realmente necessari o se siano solo un prodotto di moda

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