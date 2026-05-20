I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti

I funzionari europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti, dopo le pressioni e gli sforzi di molti mesi.

STRASBURGO, 20 MAG - I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell' accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti .

Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Ue.

"Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull'attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Ue con nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio.

Il blocco dei 27 Paesi aveva stipulato un accordo con Washington lo scorso luglio, fissando dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei, ma la versione definitiva del testo doveva ancora essere definita da parte dell'UE, con crescente frustrazione di Trump. I negoziatori del Parlamento europeo e delle capitali hanno lavorato fino a tarda notte, emergendo infine diverse ore dopo la mezzanotte con la notizia di un compromesso faticosamente raggiunto.

L'accordo con l'UE mette il blocco sulla strada per rispettare la scadenza fissata da Trump per la ratifica dell'accordo siglato a Turnberry, in Scozia, tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e si spera per voltare pagina dopo oltre un anno di battaglie commerciali transatlantiche. Per raggiungere un compromesso con gli Stati membri, il Parlamento è stato sotto pressione per ritirare diversi emendamenti aggiunti al testo che gli americani consideravano inaccettabili.

Uno dei punti controversi riguardava una clausola di sospensione, inasprita dal Parlamento, che avrebbe eliminato le condizioni tariffarie favorevoli per gli esportatori statunitensi qualora gli States Uniti avessero violato i termini dell'accordo. Secondo i parlamentari, il Parlamento ha accettato di ridimensionare le proprie richieste e, in particolare, il testo finale ha concesso agli Stati Uniti tempo fino alla fine dell'anno per eliminare le sovrattasse superiori al 15% sui componenti in acciaio, anziché richiederlo come precondizione.

Un altro scontro ha riguardato le cosiddette clausole"sunrise" e"sunset", in base alle quali la parte UE dell'accordo sarebbe entrata in vigore una volta che gli Stati Uniti avessero rispettato pienamente i propri impegni, e sarebbe scaduta se non rinnovata nel 2028. La clausola"sunrise" è stata completamente eliminata, mentre la clausola"sunset" è stata posticipata alla fine del 2029, hanno affermato i parlamentari.

Il via libera condizionato del Parlamento europeo a marzo è arrivato dopo mesi di ritardi causati dai progetti di Trump sulla Groenlandia e da una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato molti dei dazi imposti dal presidente. Il Ppe ha esercitato forti pressioni per l'attuazione definitiva dell'accordo, che ritiene vitale per porre fine alla dannosa incertezza per le imprese dell'Ue. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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