I droni ucraini più grandi e distruggono i camion con i rifornimenti russi

La squadra di dronisti ucraini si nasconde sotto una rete mimetica nel fitto di un bosco e lancia i droni Bulava per distruggere i camion con i rifornimenti russi. I droni a medio raggio lavorano in coppia e possono seguire bersagli in movimento.

La squadra di dronisti ucraini si nasconde sotto una rete mimetica nel fitto di un bosco. D'estate la possibilità di essere visti dall'alto, dai droni o dai satelliti russi, è bassa grazie alla vegetazione.

Quando la squadra ucraina deve far decollare un drone, lo trasporta dove il bosco finisce e comincia una radura, lo lancia e poi torna a nascondersi. Quando esce da sotto gli alberi la squadra è allo scoperto, ma il drone ha bisogno di spazio per alzarsi in volo. I due dronisti lavorano al margine della radura con una luce rossa, che è più tenue di quella bianca e aiuta gli occhi a non perdere la visione notturna. Sulla testata esplosiva c'è una sicura con scritto sopra:





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