I festival fotografici italiani: tra sacro e profano, memoria e documentario

Un viaggio attraverso i festival fotografici italiani dell'estate 2025: dal rapporto tra fede e superstizione alla fotografia documentaria, dalla memoria collettiva alla contemporaneità, con mostre e workshop di artisti internazionali.

L'estate italiana è tradizionalmente un periodo ricco di eventi culturali e i festival di fotografia non fanno eccezione. Quest'anno, diverse manifestazioni si intrecciano in un dialogo che tocca temi profondi: dal sacro al profano, dalla memoria collettiva alla documentazione della contemporaneità.

La terza edizione di un festival, ad esempio, è interamente dedicata al rapporto tra fede e superstizione, ritualità e magia, cercando di indagare come la spiritualità si manifesti ancora nei gesti quotidiani e nelle credenze popolari. Tra gli autori esposti spiccano nomi come Ferdinando Scianna, ma anche altri artisti che esplorano il confine tra visibile e invisibile.

Allo stesso tempo, un'altra kermesse si concentra sulla fotografia vernacolare, riflettendo su chi produce, conserva e riutilizza le immagini d'archivio: un modo per interrogarsi su memoria, appropriazione culturale, colonialismo e costruzione delle narrazioni collettive. Il programma include mostre di artisti italiani e internazionali come Joachim Schmid e Manuela Nebuloni, e si propone di discutere accoglienza, identità e la possibilità di costruire legami in un mondo segnato da divisioni e conflitti.

Le mostre affrontano temi di attualità internazionale, come le migrazioni nel Mediterraneo e la guerra a Gaza, ma anche la vita nelle periferie e le comunità ai margini. Parallelamente, un festival dedicato alla fotografia documentaria si propone di comprendere i grandi fenomeni sociali e politici contemporanei attraverso il racconto sul campo. I lavori esposti vanno dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente alla crisi degli oppiacei negli Stati Uniti, fino alla tragedia di Černobyl quarant'anni dopo.

Tra i fotografi presenti ci sono Jérôme Sessini, Emanuele Satolli e Pierpaolo Mittica. Non mancano poi eventi che celebrano il reportage italiano: la prima edizione sotto la direzione della photo editor Renata Ferri esplora l'Italia degli ultimi decenni attraverso autrici e autori italiani e internazionali, offrendo un'indagine visiva e culturale che coniuga lo spirito del documento con la creatività.

Un'altra iniziativa interessante è dedicata ai campi militari per bambini, mentre l'artista barese Giuseppe De Mattia ha concepito un lavoro che utilizza memoria collettiva, voci anonime e pettegolezzi per creare una struttura visiva diffusa. Tutti questi eventi condividono una riflessione profonda sul ruolo della fotografia nella società. Come affermano gli organizzatori di un festival siciliano giunto alla sua quattordicesima edizione, 'per capire davvero il presente bisogna tornare a guardare i luoghi dove la vita si incontra'.

La fotografia diventa così un mezzo per costruire una narrazione e un dialogo all'interno della comunità, uno strumento di coesione in un mondo frammentato. Tra le mostre già annunciate, spicca quella di Maria Pansini, vincitrice del premio Portfolio nel 2025, mentre il 28 e 29 agosto si terranno due workshop con Alessio Mamo e Guia Besana.

Il Si fest, con il suo concetto di 'restare in piedi per continuare a guardare', ci invita a considerare la fotografia come un mezzo di resistenza e condivisione. Sulla scia di una ricognizione visiva del nostro pianeta, la curatrice Manila Camarini vuole quest'anno andare più in profondità per raccontare da vicino chi vive le tensioni geopolitiche, climatiche, sociali e identitarie. I primi nomi annunciati sono Robin de Puy, Andi Gáldi Vinkó, Olga Sokal, Alba Zari e Robbie Lawrence.

In definitiva, l'estate 2025 si preannuncia come un'occasione imperdibile per immergersi nella complessità del mondo attraverso l'obiettivo della macchina fotografica





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