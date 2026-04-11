I giovani che rivoluzionano il vino italiano: la nuova generazione Under 40

Un focus sui giovani protagonisti del mondo del vino italiano, che con passione, competenza e audacia stanno ridefinendo il futuro del settore, affrontando le sfide del mercato e abbracciando nuove prospettive.

Dedicarsi oggi alla terra, fondare una nuova cantina partendo da zero, richiede un coraggio straordinario. Eppure, il numero dei giovani che scelgono di dedicare la propria vita al vino è in costante crescita. Nonostante le difficoltà del settore, questi giovani rappresentano esempi di dedizione e passione. Vedono nella natura e nell'ambiente non solo un'opportunità di business, ma un vero e proprio stile di vita.

Un filtro attraverso il quale interpretare il presente e proiettarsi verso il futuro. I protagonisti di questa nuova generazione, i 40 Under 40, sono prevalentemente under trenta, con una forte presenza femminile. Un gruppo di persone armate di competenza, passione e soprattutto di quella audacia necessaria per affrontare le sfide del settore. In un momento storico delicato per il vino, con consumi in calo e il settore sottoposto a continue trasformazioni, la scelta di intraprendere questa strada non è scontata. Significa accettare l'incertezza, consapevole che le garanzie sono legate a fattori imprevedibili come il clima e alla capacità personale. Ma è proprio da questa sfida che si costruisce il futuro: con i piedi ben radicati nella vigna e uno sguardo libero e aperto. Un approccio innovativo che supera i confini tradizionali, abbracciando nuove discipline come l'arte, lo spettacolo, l'etica e l'estetica. Il vino italiano, da sempre custode della tradizione, non teme le novità e guarda con fiducia ai nuovi mercati asiatici e africani. Si fa racconto, partendo dalle persone e senza timore del marketing. Non si lascia intimorire dai nuovi trend del no e low alcol, ma si mette in gioco nella mixology, consapevole che bere meno e meglio non significa perdita di identità, ma un valore aggiunto. I giovani viticoltori stanno tracciando una nuova direzione, con uno sguardo lungo e intraprendente, proiettato verso l'orizzonte, in sintonia con la cultura, per ridisegnare il futuro del vino, senza paura. Federico Armani, classe 1992, Albino Armani - Verona. Dopo esperienze manageriali, entra nell'azienda di famiglia nel 2019, portando una visione che unisce strategia e narrazione del vino, con particolare attenzione ai vitigni autoctoni. Giovanna Artese, classe 1993, Cantine Artese - (VV). Dopo la formazione in nutrizione e vino tra Calabria e Pisa, rientra nel 2018 per dedicarsi all'azienda paterna, guidando lo sviluppo della cantina, unendo identità territoriale e innovazione. Carlo Cavicchioli, classe 1995, Francesco Bellei (Mo) - Castel Faglia (BS). Formatosi a Pollenzo in Scienze Gastronomiche, si inserisce nelle aziende familiari tra Emilia e Franciacorta. Tra produzione e commerciale, sviluppa una visione contemporanea del Metodo Classico. Alessio e Fabio Cecchetto, rispettivamente del 1990 e 1996, Ca’ di Rajo Group – Veneto/Friuli. Alla guida dell'azienda di famiglia, affiancano alla produzione una visione imprenditoriale e distributiva con il progetto Espressione, valorizzando i territori e aprendosi all'internazionale. Edoardo Ceri, classe 1990, Tenuta Ceri – Carmignano (PO). Scopre la sua vocazione quando il padre acquista un podere a Carmignano. Dal 2013 guida Tenuta Ceri con un approccio artigianale, creando vini autentici e legati al territorio. Sara Costantini, classe 1999, Villa Simone – Monte Porzio Catone (RM). Con formazione in turismo, wine marketing e scienze gastronomiche, rappresenta la sesta generazione dell'azienda, affiancando l'impegno nella vicina Borgo del Cedro di cui è AD. Ginevra Coppacchioli, classe 1996, Coppacchioli Tattini – Cupi di Visso (MC). Formatasi tra Luiss e un percorso internazionale, avvia un progetto vitivinicolo nei Monti Sibillini, unendo radici territoriali e visione globale. Beatrice Dapelo, classe 1997, Enoteca Bere Bene – Trieste. Con formazione in viticoltura ed enologia a Udine, entra nel settore grazie all'incontro con Benjamin Zidarich. Attualmente responsabile dell'Enoteca Bere Bene e Wine Specialist per il Friuli Venezia Giulia. Naomi Deaddis, classe 1996, Cantina Gianluigi Deaddis – Sedini (SS). Enologa formata a Pisa, guida l'azienda di famiglia insieme alle sorelle, seguendo l'intera filiera, unendo competenza tecnica e valorizzazione del territorio. Emilio De Longhi, classe 1995, consulente enologo – Médoc (Francia). Un astro nascente dal profilo internazionale, dal 2024 è nel team dell'enologo bordolese Eric Boissenot, dopo studi tra Milano e Bordeaux e un dottorato sul Riesling. Grégoire Desforges, classe 1989, Baglio di Pianetto – Santa Cristina Gela (PA). Nato a Parigi, rappresenta la terza generazione della famiglia Marzotto. Dal 2025 è presidente dell'azienda, rilanciando il progetto sulle alture palermitane, unendo identità territoriale e sostenibilità





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vino Giovani Viticoltori Innovazione Under 40 Enologia Mercato Vinicolo Sostenibilità Tradizione Futuro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una nuova Juventus, La Gazzetta dello Sport titola: 'Alisson con Spalletti'Il mercato estivo si scalda, con alcune big della Serie A in preda alle analisi delle prime necessità da aggiungere alle proprie rose. Con la conferma dell'allenatore di Certaldo sulla panchina della

Read more »

Fisco, online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”: cosa cambia

Read more »

Trump, 'delusione' Nato e nuova minaccia sulla Groenlandia: l'ira del tycoonIeri il segretario generale dell'Alleanza alla Casa Bianca: 'C'è delusione, ma ha ascoltato motivazioni'. Il presidente Usa: 'Ricordatevi quel grande pezzo di ghiaccio mal gestito'

Read more »

Nuova frontiera dell'emergenza: droni che guidano cani da soccorsoGuidare un cane da soccorso con un drone, un joystick o un laser, anche stando su una...

Read more »

Madre e figlia morte avvelenate, nuova giornata di interrogatori: ancora nessun indagatoPrevista una nuova serie di interrogatori nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte dopo Natale a seguito di quella che sembrava essere una presunta intossicazione alimentare ma che poi è stata inquadrata come duplice omicidio premeditato.

Read more »

Italia e altri 4, serve tassa Ue su extraprofitti contro il caro petrolioBRUXELLES - L'Italia si muove con altri quattro grandi Paesi Ue per chiedere una nuova tassa...

Read more »