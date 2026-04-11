I Giovani Rivoluzionari del Vino: 40 Under 40 che Ridisegnano il Futuro

Un'analisi approfondita dei giovani talenti che stanno trasformando il panorama vitivinicolo italiano. Coraggio, passione e innovazione guidano la nuova generazione di produttori di vino.

Dedicarsi oggi alla terra, fondare addirittura da zero una nuova cantina, richiede un coraggio straordinario. Eppure, il numero di giovani che scelgono di dedicare la propria vita al vino continua a crescere. Non tanto in termini di quantità, ma soprattutto in termini di qualità. Questi sono i piccoli grandi eroi contemporanei, che vedono nella natura e nell'ambiente non solo un'opportunità di business, ma un vero e proprio stile di vita.

Un filtro attraverso cui interpretare il presente e immaginare il futuro. Presentiamo i nostri 40 Under 40: la maggior parte ha meno di trent'anni, e le donne costituiscono più della metà del gruppo. È un piccolo esercito armato di competenza, passione e soprattutto di quella audacia necessaria senza la quale non si può essere veramente giovani. In un momento così delicato, la scelta è tutt'altro che scontata. Il mondo del vino sta attraversando una fase complessa, i consumi calano e il settore è sottoposto a un'analisi delle sue fondamenta. Intraprendere questa strada significa accettare l'incertezza: non esistono garanzie, fatta eccezione per quelle legate a fattori imprevedibili come il clima, e soprattutto alla propria capacità, al talento e alla visione. Ma è proprio così che si costruisce il domani: con i piedi ben saldi nella vigna e lo sguardo libero, aperto, capace di andare oltre. Con nuove idee e un approccio che supera i confini tradizionali. Il vino sempre meno intrappolato nel vetro di bottiglie e calici, e sempre più aperto al dialogo con altre discipline, come l'arte, lo spettacolo, l'etica e l'estetica. In altre parole, con il mondo intero. Un vino, quello italiano, che coltiva la tradizione senza temere le novità, che guarda con fiducia ai nuovi mercati asiatici e africani, e che sempre più si fa racconto. Un vino che parte dalle persone, ma non teme il marketing. Un vino che non si fa intimidire dai nuovi trend di vini no e low alcohol, e che si mette in gioco nella mixology. Un vino che sa bene che bere meno e meglio non è una perdita di identità, ma al contrario rappresenta un valore aggiunto. È questa la direzione che i nostri giovani stanno tracciando: uno sguardo lungimirante, intraprendente, proiettato verso l'orizzonte, a braccetto con la cultura, per ridisegnare il futuro del vino, senza paura. Federico Armani, nato nel 1992, Albino Armani - Verona. Dopo aver maturato esperienze manageriali, è entrato nell'azienda di famiglia nel 2019, portando una visione che combina strategia e narrazione del vino, con particolare attenzione ai vitigni autoctoni. Giovanna Artese, nata nel 1993, Cantine Artese - (VV). Dopo essersi formata in nutrizione e vino tra Calabria e Pisa, è tornata nel 2018 per dedicarsi all'azienda avviata dal padre, guidando lo sviluppo della cantina tra l'identità territoriale e il rinnovamento. Carlo Cavicchioli, nato nel 1995, Francesco Bellei (Mo) - Castel Faglia (BS). Ha studiato Scienze Gastronomiche a Pollenzo, poi è entrato nelle aziende di famiglia tra Emilia e Franciacorta. Tra la produzione e il commerciale, sviluppa una visione contemporanea del Metodo Classico. Alessio e Fabio Cecchetto, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1996, Ca’ di Rajo Group - Veneto/Friuli. Alla guida dell'azienda di famiglia, affiancano alla produzione una visione imprenditoriale e distributiva con il progetto Espressione. Si concentrano sulla valorizzazione dei territori e sull'apertura internazionale. Edoardo Ceri, nato nel 1990, Tenuta Ceri – Carmignano (PO). Ha trovato la sua vocazione quando il padre ha acquistato un podere a Carmignano. Dal 2013 guida Tenuta Ceri con un approccio artigianale, creando vini autentici e legati al territorio. Sara Costantini, nata nel 1999, Villa Simone – Monte Porzio Catone (RM). Si è formata tra turismo, wine marketing e scienze gastronomiche, e rappresenta la sesta generazione dell'azienda, affiancando l'impegno nella vicina Borgo del Cedro, di cui è AD. Ginevra Coppacchioli, nata nel 1996, Coppacchioli Tattini – Cupi di Visso (MC). Ha studiato alla Luiss e seguito un percorso internazionale, avviando un progetto vitivinicolo nei Monti Sibillini fin da giovane. Unisce le radici territoriali e una visione globale, concentrandosi sul recupero del Vissanello e sulla viticoltura d'altura. Beatrice Dapelo, nata nel 1997, Enoteca Bere Bene – Trieste. Ha studiato viticoltura ed enologia a Udine, entrando nel settore grazie all'incontro con Benjamin Zidarich. Oggi è responsabile dell'Enoteca Bere Bene e Wine Specialist per il Friuli Venezia Giulia. Naomi Deaddis, nata nel 1996, Cantina Gianluigi Deaddis – Sedini (SS). Enologa formata a Pisa, guida l'azienda di famiglia insieme alle sorelle, seguendo l'intera filiera, dalla vigna alla bottiglia, unendo competenza tecnica e valorizzazione del territorio. Emilio De Longhi, nato nel 1995, consulente enologo – Médoc (Francia). Un astro nascente con un profilo internazionale, dal 2024 fa parte del team dell'enologo bordolese Eric Boissenot. Ha studiato a Milano e Bordeaux, conseguendo un dottorato sul Riesling. Unisce competenza e stile. Grégoire Desforges, nato nel 1989, Baglio di Pianetto – Santa Cristina Gela (PA). Nato a Parigi, rappresenta la terza generazione della famiglia Marzotto. Dal 2025 è presidente dell'azienda, rilanciando il progetto sulle alture palermitane, tra identità territoriale e sostenibilità. Questi giovani rappresentano la speranza e l'innovazione nel mondo del vino italiano, guidando il settore verso il futuro con passione, competenza e un forte legame con la tradizione, ma sempre con uno sguardo rivolto al futuro





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