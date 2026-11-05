I latini guidano i successi democratici nelle roccaforti repubblicane

L'aumento della partecipazione elettorale tra gli elettori latini ha aiutato i Democratici a conquistare camere del Congresso e governatorati chiave negli Stati Uniti.

Fort Worth, Texas, 5 novembre (Reuters) - Quando Geronimo Perez è arrivato al Worth Heights Community Center nel sud di Fort Worth, Texas, per votare, un pensiero lo dominava: un amico che era stato deportato solo una settimana prima. Perez, 56 anni, ha espresso il suo voto per l'intero biglietto democratico nelle elezioni di medio termine di quest'anno, esprimendo frustrazione per il alto costo della vita. Tuttavia, ha specificato che l'aggressiva agenda di applicazione delle norme sull'immigrazione del Presidente Donald Trump è stata il fattore decisivo per il suo sostegno ai candidati statali democratici, incluso Gina Hinojosa per governatore e James Talarico per il Senato degli Stati Uniti.

La strategia dei Democratici tra gli elettori

Il voto di Perez riflette un cambiamento più ampio tra milioni di elettori latini in tutto il paese, dalle contee di confine del Texas ai centri di macellazione del sud-ovest del Kansas, fino a Miami-Dade, Colorado e Arizona. Dopo aver contribuito a far registrare guadagni repubblicani nelle elezioni recenti, molti elettori latini si sono nuovamente rivolti verso il Partito Democratico. Sebbere la accessibilità economica rimanga una preoccupazione primaria, l'immigrazione è stata menzionata ripetutamente durante le interviste condotte da Reuters fuori dai seggi elettorali il giorno del voto.

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A livello nazionale, tuttavia, l'economia è rimasta la questione predominante tra gli elettori ispanici. Nei sondaggi exit condotti da SSRS, il 45 per cento ha indicato l'economia come la principale problema del paese. Secondo i dati disponibili, quasi il 65 per cento degli elettori latini ha votato per i candidati alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Inoltre, ha dichiarato Janet Murguía, amministratrice delegata di UnidosUS, la più grande organizzazione per i diritti civili degli ispanici negli Stati Uniti, che un numero record di latini ha votato a livello nazionale, raggiungendo fino a 14,5 milioni di elettori. Murguía ha affermato che gli elettori latini hanno inviato un messaggio chiaro riguardo alla loro rabbia e preoccupazione per la direzione del paese.

Impatto sui risultati elettorali in Texas

Questo cambiamento tra gli elettori latini è stato parte di una più ampia coalizione multirazziale che ha riportato i Democratici al potere, aiutando il partito a conquistare entrambe le camere del Congresso con vittorie che si estendono da costa a costa. Attraverso le 64 contee a maggioranza latina con elezioni per il Senato che sono state prevalentemente conteggiate, i Repubblicani hanno perso 14 punti percentuali rispetto alla loro quota del 2024, superando le tendenze nazionali, secondo un'analisi di Reuters delle tendenze elettorali a livello di contea.

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In Texas, il quadro era particolarmente chiaro, dove Gina Hinojosa ha sconfitto il governatore repubblicano in carica per tre mandati Greg Abbott, che ha servito nella politica statale del Texas per oltre 30 anni. Hinojosa ha sconfitto Abbott di circa 6,5 punti percentuali, ottenendo il 52,5 per cento contro il 46 per cento, secondo gli ultimi totali elettorali. La sua strategia per coinvolgere gli elettori latini, uno dei bacini elettorali più variabili del paese, era semplice: trattare l'elettorato come se non fosse diverso dagli elettori non latini. Ha dichiarato che il suo messaggio sarebbe stato lo stesso, ma pronunciato in spagnolo.

Vincite chiave e cambiamenti demografici

In una entrevista presso la sede della sua campagna ad Austin nel luglio scorso, Hinojosa ha affermato che non dovrebbe essere strano avere una donna latina come governatrice del Texas. Non sarà sola in questo traguardo storico: il democratico Xavier Becerra, che è stato segretario alla Salute e ai Servizi Umani sotto il Presidente Joe Biden, ha vinto la sua corsa per il governatorato in California. Sarà la prima volta nella storia moderna che i due stati più popolosi, California e Texas, saranno guidati contemporaneamente da governatori latini.

Altre vittorie significative sono emerse in aree inaspettate, come nel sud-ovest del Kansas. Tre contee tradizionalmente repubblicane, Ford, Finney e Seward, sono diventate blu nella corsa al Senato degli Stati Uniti a seguito delle irruzioni dell'ICE. Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement sono scesi in queste contee a settembre per un'operazione che ha portato alla detenzione di oltre 100 persone, secondo quanto dichiarato dalle autorità statali. Queste operazioni hanno rallentato le attività negli impianti di macellazione, ritardando le spedizioni di migliaia di capi di bestiame in un periodo di prezzi elevati per la carne di manzo negli Stati Uniti.

Quando Reuters ha visitato la zona una settimana dopo le irruzioni, gli organizzatori locali avevano colto l'occasione per mobilitare l'elettorato. Di conseguenza, queste tre contee hanno registrato uno dei cinque aumenti più elevati nelle registrazioni degli elettori nello stato, secondo i dati dell'IKE Lab, un progetto di ricerca della Wichita State University. Daniel Alegre, amministratore delegato del gigante dei media in lingua spagnola TelevisaUnivision, ha sottolineato che l'impegno di Talarico con gli elettori latini in tutto lo stato è stato una chiave del successo della sua campagna, sostenendo che le strategie elettorali devono evolversi oltre i metodi utilizzati nel 2014 o 2016.