I libri italiani letti da un corrispondente straniero: preoccupazioni e consigli sul lavoro

Questa settimana, un corrispondente straniero del quotidiano berlinese, Die Tageszeitung, ha letto alcuni libri scritti da italiani che analizzano le sfide e gli effetti del carico di lavoro sui lavoratori e le loro relazioni con i superiori. In particolare ha analizzato libri scritti da Isabella Schiavone che analizza l'impatto del carico di lavoro sul benessere mentale e fisico e sulle relazioni tra lavoratrici e lavoratori. Il libro propone inoltre possibili rimedio ma un suo limite sta nel non affrontare il cambiamento delle condizioni lavorative tossiche alla radice
I libri italiani letti da un corrispondente straniero . Questa settimana
In particolare,
Tuttavia, il libro non affronta il discorso sulle radici che trasformano il lavoro in tossico. Interazionale pubblica ogni settimana una pagina dedicata alle lettere. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo articolo. Scrivete a noi a
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